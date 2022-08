Noves exposicions al Museu d’Història de Sabadell per Festa Major

El Museu d’Història de Sabadell inaugura dues exposicions temporals coincidint amb la Festa Major La primera mostra tracta sobre el vincle entre Sabadell i Sarajevo i la segona sobre l’ofici de llauner.

Coincidint amb l’inici de la Festa Major, l’equipament inaugurarà dues exposicions temporals el pròxim 31 d’agost. La primera, titulada Sarajevo-Sabadell. Diàleg entre dues guerres, estarà disponible fins al 30 d’octubre. La segona, Quina llauna!, es podrà visitar fins al 29 de gener del 2023.

Sarajevo-Sabadell

L’exposició Sarajevo-Sabadell. Diàleg entre dues guerres, comissariada pel periodista Plàcid Garcia-Planas i per l’historiador de l’art Ricard Mas, explica els paral·lelismes entre dues ciutats que, aparentment, no tenen res en comú. La commemoració dels 25 anys del vincle entre Sabadell i Sarajevo va començar el novembre de 2020, coincidint amb el 25è aniversari dels Acords de Dayton i del final de la guerra dels Balcans.

Des d’aleshores i durant tot aquest any 2022, a Sabadell s’han organitzat diverses activitats per reivindicar i fer valdre l’esperit de cooperació i solidaritat que va sorgir a la ciutat arran de la guerra dels Balcans. Recordant, alhora, aquest episodi de la història actual europea que malauradament s’està repetint, sensibilitzant per la cultura de la pau i reivindicant la resiliència dels pobles.

Dues ciutats que, en un moment donat, van passar a ser camp de batalla i que dialoguen en el temps i en l’espai a través d’aparellaments d’objectes tan diversos com un rellotge aturat en el temps per un bombardeig de l’artilleria sèrbia i una bala fabricada a Sabadell durant la guerra civil; un revòlver de joguina adquirit en una botiga de Sarajevo a l’inici del setge i un revòlver autèntic disparat a Sabadell durant la nostra contesa civil; la mascota dels Jocs Olímpics d’hivern, celebrats a Sarajevo el 1984, convertida en ambientador de cotxe i un pin amb Cobi que recorda que Sabadell va ser Subseu olímpica als Jocs Olímpics d’Estiu del 1992. I així fins a 22 parelles d’objectes.

A més, l’exposició també consta d’un quadre del pintor sabadellenc Isidre Manils, inspirat en les tristes notícies que llegia a la premsa durant el setge de Sarajevo. D’altra banda, aquest any en fa 25 que Sabadell va decidir ajudar en la reconstrucció de Sarajevo mitjançant la donació de diversos autobusos urbans i la restauració d’un dels teatres més importants d’aquella ciutat. I amb motiu de la festa Major del 1997, la companyia resident del Kamerni Teatar ’55, va actuar a Sabadell. L’exposició no oblida aquest gest solidari, i l’inclou en els seus diàlegs.

“Quina llauna!”

L’exposició “Quina llauna!” vol donar a conèixer com era l’ofici de llauner – també conegut com a lampista– fa unes dècades. Això ho fa mitjançant el testimoni directe de Joan Puigdomènech, mostrant les eines del seu taller i l’entrevista que va aparèixer el 1985 al Diario de Sabadell, publicada per Manel Camps.

Tot i que aquesta professió encara és actual, ha patit una gran transformació. Ha passat d’un món manual i artesanal a un altre d’industrial, amb materials nous i productes en sèrie. El taller de Puigdomènech, que va funcionar del 1950 al 1980, estava situat al cobert de la casa familiar del carrer de Pau Rigalt, a la Creu Alta. Les eines que es trobaven en aquest taller van ser cedides al MHS per la seva filla Antònia.