L’Animalada treu el bestiari al carrer per donar la benvinguda a la Festa Major

El primer acte al carrer de Festa Major, la tradicional Animalada, ha donat el tret de sortida a quatre dies de festa en què Sabadell gaudirà sense les restriccions per la Covid-19 que van obligar a reduir els actes de les dues anteriors celebracions.

Les Forques de Can Deu, els Diables i les Banyetes de la Creu Alta i els Bastoners de Sabadell han protagonitzat durant prop de dues hores la cercavila de l’Animalada petita, que ha sortit i arribat a la plaça del Mercat després de fer un petit recorregut pels carrers d’En Font, de Sant Quirze, de Gràcia i de l’Escola Industrial. La guineu, el llop, la cabra… I una caixa que portava impresa una imatge del cap de l’alcaldessa, Marta Farrés, han liderat el to festiu de la celebració, acompanyada per desenes de persones.

Hi havia ganes de festa després de dos anys de restriccions. “Feia anys que no veia tanta gent a l’Animalada, crec que la gent en té ganes”, assegura el cap de colla de les Banyetes, Oriol Llobet. Durant tot el dia s’ha respirat ambient festiu a Sabadell, i a mesura que avançava la tarda els carrers i les terrasses dels bars s’han omplert. El sabadellenc Miquel Blanchart era amb la família a la plaça del Mercat perquè tot i reconèixer que no són d’anar a llocs on hi ha molta gent, “hi ha ganes de fer coses al carrer i veure l’ambient de la ciutat”. Sensacions similars tenia Sergi Peiró, que assegura que “venia de gust” recuperar les activitats de la festa.

Les entitats han pogut participar en altres celebracions a diferents ciutats, però aquest cop actuen a casa. “Teniem moltes ganes de poder fer coses i estem molt contents”, celebra la membre de les Forques Anna Vila, que destaca que l’Animalada petita “permet que els nens puguin sortir”. L’Animalada en si continuarà a l’entorn de la plaça del Mercat fins a mitjanit.