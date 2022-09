Qui és qui: les cares de la Festa Major familiar de Sabadell

[Aleix Pujadas i Marta Ordóñez]

Són les cares que es deixen veure a la Festa Major més familiar. Estan darrere d’activitats com la fira, el menja flams o el castell de focs artificials.

Aniol Riba: Menjaflams nº1

Encara es feien les Barraques al pàrquing del Vapor Turull, al carrer de la Creueta, quan el sabadellenc Aniol Riba va participar per primer cop en el concurs de menjar flams. “Sabia que existia, hi vaig anar a riure, no ho havia provat mai i se’m va donar bé”, recorda. Va guanyar, compartint victòria amb una altra persona. I és que els dos s’havien cruspit un flam de quilo, amb nata, en el mateix temps.

Riba és un fan “de la nata amb flam”, i és que per ell aquestes postres són una de les millors delícies del món. Assegura que no entrena dies abans, i que la seva participació en el concurs de diumenge sempre depèn del que hagi fet el dia anterior, ja que la Festa Major “és molt dura i castiga”. Enguany té ganes de tornar-hi a participar després de l’aturada per la pandèmia. Per ell, la gràcia del concurs és anar a passar-ho bé, trobar-se amb amics i saludats i, sobretot, riure molt. “La primera fase és la que té més gràcia, perquè es tracta de ser salvatge i submergir-te dins el flam, has de ser una màquina del buit i aspirar”, diu.

Estel Hidalgo, firaire

La fira és casa seva. És la quarta generació d’una família amb tradició firaire: l’Estel regenta un mini escalèxtric, inflable i dos punts de venda d’entrepans. Són molts anys de feina al darrere: ni la Guerra Civil va aturar les fires, els seus avis continuaven muntant-ne. Va créixer entre tómboles, atraccions i parades de menjar ràpid. De l’escola a la fira. Vacances, a la fira. Amics, a la fira.

“Som sinònim de festa i alegria”, destaca l’Estel, que ha conegut la cara festiva de tots els barris de Sabadell. “Aquesta és casa meva”, diu. Al llarg dels anys ha vist com evolucionaven les atraccions, i sosté que ara el risc i l’adrenalina són més imperants. Però insisteix que muntar a les atraccions és molt segur: “Estem sotmesos a nombroses inspeccions”, diu.

Lluís Brunchú, dissenyador del castell de focs

“La gent gaudeix el castell de focs que dura 15-20 minuts, però la preparació implica fer molta feina per darrere i involucra molta gent”, reivindica el dissenyador del castell de focs d’aquest any, Lluís Brunchú, de l’empresa Pirotecnia Zaragozana Aquest any llançaran 250 kg de pólvora, equivalent a un miler d’articles pirotècnics.

Hi haurà de tot perquè “volem aconseguir que ningú tregui el mòbil i el miri en el temps que duri el castell”. Colors de tot tipus, figures de disseny com una cara somrient o les típiques palmeres seran alguns dels elements que il·luminaran el cel de Sabadell dilluns a la nit. Tot, disparat des d’un control d’ordinador que permet activar l’espectacle a distància, encara que plogui.