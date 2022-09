Els cotxes històrics s’enrolen a la Festa Major

Els amants de la gasolina i els cotxes clàssics tenien aquest dissabte al matí una cita obligada. Motor Club Sabadell ha organitzat enguany la primera concentració de vehicles històrics, en una trobada que s’ha celebrat al costat del parc Catalunya.



Des de les 9 del matí, cotxes de tots els colors i formes han anat desfilant fins arribar al carrer Prat de la Riba, on s’han congregat més d’un centenar d’exemplars. No hi han faltat els models més clàssics de Seat, BMW, Porsche o Ford, a més d’altres marques que han despertat l’admiració dels nombrosos assistents que s’han acostat a l’acte.



El Jordi, un dels organitzadors i membre del club sabadellenc, s’ha mostrat sorprès per l’acollida que ha tingut la trobada. “No esperàvem que vingués tanta gent. Hi havia moltes inscripcions, però avui encara han vingut vehicles que no s’havien apuntat. En són més de 115”, expressava orgullós mentre rugien els motors dels cotxes entrant a l’aparcament, habilitat per l’ocasió.



Passejar per l’espai semblava transportar directament als videojocs de turismes més populars, observant a banda i banda vehicles de competició, el cotxe fantàstic i fins i tot el Sunbeam de James Bond. Alhora, una manera de reviure una època passada, amb matrícules que podrien quedar exposades en el museu d’història més prestigiós. Tot plegat, una excusa per submergir-se de ple en el món dels fanàtics del motor.



“Anem a diferents concentracions arreu de Catalunya. Som com una família i és habitual trobar-nos a diferents trobades”, confessava l’Àlex, propietari d’un Audi dels anys 90. A la tarda, detallava, la cita era a Centelles, en una altra exhibició de vehicles històrics. La passió per aquest tipus d’articles de col·leccionista, expliquen alguns participants, pot sorgir de les situacions menys esperades. Un cop entrats en l’univers, asseguren que ja no se’n pot fugir.



Entre els exemplars, les mirades dels presents es dirigien especialment a un Ford A dels anys 20, que ha seduït els assistents. Una autèntica relíquia que ha fet xalar els visitants, en un ambient molt familiar. La col·lecció també disposava de diverses motos, algunes prèvies a la Guerra Civil.

Els participants, arribats d’arreu del territori, observaven amb fascinació els cotxes aparcats a la parcel·la contigua, formant una espècie de passarel·la en què el soroll dels motors i l’olor de benzina han amanit la primera concentració de vehicles clàssics a la Festa Major.