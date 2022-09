FOTOS: “No havíem pujat mai a la Torre de l’Aigua!”

L’Albert Iglesias estava content aquest dissabte 3 de setembre. Té 9 anys i a l’escola va fer un treball de diferents edificis importants de Sabadell. La temàtica li va agradar i no ha dubtat en assistir amb els seus pares en una de les visites guiades a la Torre de l’Aigua que se celebren per Festa Major.

“No hi havíem pujat mai, és la primera vegada que venim!”, cometava la seva mare, Neus Copons, asseguda en un dels bancs que rodegen la base exterior de la torre abans de començar la visita. Durant aquests dies, la Torre de l’Aigua està sent un dels llocs més visitats pels sabadellencs -o no- que s’hi acosten a treure el cap, tal com expliquen des del Museu d’Història.

Aquesta icona de Sabadell està tancada habitualment al públic, i la seva obertura permet conèixer no només un edifici sinó una part molt important de la història de la nostra ciutat. A partir de la segona meitat del s. XIX, la industrialització i el creixement de la població -entre altres- van fer incrementar les necessitats d’aigua de la vila a principis del s. XX, la qual cosa va portar construir aquest dipòsit de 300.000 litres per fer arribar l’aigua a tota la ciutat, també a l’aleshores terme de la Creu Alta que el 1904 es va integrar a Sabadell.

La invenció de la bomba d’aigua, ja el 1912, va donar l’empenta definitiva perquè, el 1918, comences la construcció d’aquesta torre que rebia aigua bombejada des del riu Ripoll. L’edifici, obra de l’arquitecte Lluís Homs, amb el sistema d’elevació d’aigua de l’enginyer Francesc Izard, va entrar en funcionament el 1922, però només va servir durant 45 anys, ja que el dipòsit va quedar petit per una ciutat cada vegada més gran.

Com afirma Iglesias, “és un edifici molt representatiu de la ciutat”, i prova d’això són les més de 80 persones que l’han visitat només aquest dissabte al matí. Les visites guiades i gratuïtes de Festa Major també es faran aquest diumenge, 4 de setembre, a les 11, 12 i 13 h. No cal inscripció prèvia, però es recomana assistir-hi uns minuts abans per organitzar l’entrada.