Els Versots celebren la 40a edició sense perdre el seu to crític

Després de la cercavila de gegants, els Versots del Ball de Diables de Sabadell van mantenir aquest dissabte al vespre de Festa Major l’atenció dels assistents a la plaça de Sant Roc, plena de gom a gom. Per quarantè any consecutiu, aquest 2022 també s’han pogut celebrar uns Versots que mantenen el seu to crític quan repassen l’actualitat, tant local com internacional.

En els primers versos, els diables van reivindicar que els Versots són patrimoni de Sabadell després de 40 anys de recorregut.

Però no ho dubti ja ningú,

quaranta anys de testimoni:

els versots són ja, segur,

de Sabadell, patrimoni.

I és que la història de la ciutat es podria explicar a partir de les rimes que any rere any elaboren tant des del Ball de Diables com les que pot enviar tothom a balldediablesdesabadell@gmail.com. Això sí, és clar, tenint en compte la perspectiva de cadascú. És habitual que els Versots ‘reparteixin llenya’ una mica per tothom, sovint mirant a les autoritats municipals que els segueixen des del balcó de l’Ajuntament.

De la piscina d’onades SurfCity, els diables no en van dir res. Sí que ho van fer els regidors d’ERC, el principal grup de l’oposició, en desplegar una pancarta des del balcó del consistori defensant el riu Ripoll i reclamant l’aturada del projecte. La pancarta la van elaborar els joves de la formació, el Jovent Republicà, i deia ‘Salvem el riu. Stop SurfCity’.

Aquest cop va tornar a rebre el Passeig, de nou en obres fins a finals d’any.

A mi, el que em molesta,

és la pena del passeig.

Quina gestió més funesta,

Llucifer, que això és molt lleig.

Porten anys i panys non-stop

canvis sense aclarir-se.

A taula darem un cop

o els deixarem redimir-se?

Flors i arbres van prometre

i tot verd eternament.

Asfaltant-nos cada metre

fan aeroport de ciment.

Sense espai per les terrasses,

els comerços amagats.

I si agafem les espases

i que rodin caps tallats?

Ple de polítics corruptes,

amb caràcter poc afable.

El passeig és, sense dubtes,

una història interminable

El repàs de l’actualitat dels Versots també va fer referència a la guerra d’Ucraïna, a la tanca de Melilla o la inflació, tant per l’increment del preu de la gasolina com de la resta de coses. I és que, diuen els diables, “això no té cap sentit, tot està desmanegat”. L’acte va acabar amb

A continuació pots llegir tots els Versots de la Festa Major del 2022. I te’ls pots descarregar en PDF aquí.