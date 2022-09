FIAC Idiomes: 60 anys ensenyant idiomes

La primera escola FIAC va obrir les portes per primer cop al Carrer Major de Terrassa l’any 1962. Les seves fundadores, les germanes Neus i Àngels Escudé, van implementar un sistema i metodologia, així com un tipus d’organització i d’avaluació, que van esdevenir l’estàndard durant molts anys al sector de l’aprenentatge d’idiomes.

A hores d’ara, seixanta anys després, generacions senceres de famílies han passat per les aules de l’acadèmia que actualment té presència a tres ciutats del Vallès Occidental amb tres escoles a Terrassa, dos a Sabadell i una a Sant Quirze.

FIAC Idiomes assegura que el seu projecte educatiu aposta per la innovació pedagògica i tecnològica oferint un servei centrat en les necessitats dels alumnes i les seves famílies, fugint de modes educatives i centrats en l’oferta d’un ensenyament enfocat a l’assoliment de resultats.

Anglès sense quotes per a nens i nenes de P4 i P5

Els alumnes de l’acadèmia tenen l’opció de fer anglès, francès, alemany o italià a les aules de l’escola, o bé, en format virtual. Les empreses també poden accedir a cursos d’idiomes específics pels seus treballadors.

A més, amb motiu del seu 60è aniversari, FIAC Idiomes ha llançat una promoció especial per aquest curs: els nous alumnes de P4 i P5 a Sabadell i Terrassa podran fer un curs d’anglès de manera gratuïta, amb la matrícula i els llibres com a única despesa. És a dir: les famílies s’estalvien les quotes mensuals.

Centre preparador de Cambridge

Com a empresa que assegura centrar-se en les necessitats de les persones, també cobreix les dels alumnes que volen continuar el seu aprenentatge més enllà del curs regular d’octubre a juny. Per això, com a Centre Preparador Oficial, en col·laboració amb Cambridge School Barcelona, Authorised Exam Centre ES467, FIAC Idiomes ofereix un servei d’exàmens oficials als seus alumnes, així com a les escoles de primària i secundària del Vallès Occidental.

Amb més de 3000 alumnes que passen cada any per les seves aules i uns excel·lents resultats en els exàmens oficials de Cambridge (més d’un 95% d’aprovats cada any), FIAC Idiomes encara el nou curs amb il·lusió, i amb el seu propi eslògan que representa la vivència de l’idioma i que ha fet conegut a xarxes sota el hashtag «#viulidioma».