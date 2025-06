Estalvia 740€ en l’ortodòncia invisible Invisalign® en els ORTODAYS de la Clínica Dental de Policlínic Sabadell

Només del 2 al 30 de juny de 2025, es pot accedir a una oferta única per començar el tractament d’ortodòncia invisible amb un estalvi de 740 € i altres avantatges exclusius.

Les Clíniques Dentals de Policlínic Sabadell Paddock i Policlínic Sabadell Rambla, a Sant Cugat del Vallès, ja han obert agendes per als seus ORTODAYS, dies exclusius d’ortodòncia invisible amb Invisalign®, el sistema líder a nivell mundial per alinear somriures.

Només del 2 al 30 de juny de 2025, es pot accedir a una oferta única per començar el tractament d’ortodòncia invisible amb un estalvi de 740 € i altres avantatges exclusius.

Què són els ORTODAYS?

Són jornades especials on l’equip mèdic especialitzat en ortodòncia invisible de Grup Policlínic ofereix una atenció personalitzada, diagnòstic complet i assessorament gratuït per descobrir si Invisalign® és l’opció adequada per a tu.

A més,

- Podràs veure una simulació personalitzada del resultat final abans d’iniciar el tractament, gràcies a la tecnologia d’escàner 3D que disposa aquesta clínica dental.

- Valoració inicial + estudi complet + escàner 3D sense cost (valorat en 300 €)

- Retenidors de finalització de tractament inclosos (valorats en 440 €)

- 1 sessió d’emblanquiment LED i higiene dental final gratuïts (valorat en 200 €)

- Finançament fins a 60 mesos sense entrada

"Una ortodòncia de qualitat no només millora el somriure, sinó també la salut general. A Policlínic Torreblanca només confiem en Invisalign® per garantir els millors resultats", explica la Dra. Enriqueta Pérez Ripollés, Invisalign® Diamond Provider i membre del selecte Advantage Elite Club.

Què és els Invisalign®?

Invisalign® és una tècnica d’ortodòncia invisible basada en un sistema d’alineadors transparents i extraïbles, fabricats a mida per a cada pacient.

Aquests alineadors es canvien cada poques setmanes i permeten moure les dents de manera progressiva i controlada, seguint el pla de tractament dissenyat pel dentista.

Els principals avantatges d’Invisalign® són:

- Discreció: pràcticament invisibles, ningú notarà que els portes.

- Confort: sense brackets ni filferros, són més còmodes i no provoquen nafres.

- Higiene: es retiren per menjar i rentar-se les dents, afavorint una millor salut bucodental.

- Eficàcia: poden resoldre des de casos senzills fins a maloclusions complexes.

- Seguretat: avalats per més de 15 milions de pacients a tot el món i amb més de 25 anys d’experiència.

- Tecnologia: visualitza el teu somriure final abans de començar gràcies al software 3D exclusiu d’Invisalign®.

A les Clíniques Dentals de Policlínic Sabadell Paddock i Policlínic Sabadell Rambla, son especialistes en Invisalign® des de fa més de 20 anys i t’ofereixen la màxima qualitat, amb seguiment mèdic expert i personalitzat en tot moment.

Com pots reservar la teva cita preferent per als ORTODAYS?

Per accedir als ORTODAYS, és imprescindible reservar cita prèvia a través del telèfon/WhatsApp de la Clínica Dental de Grup Policlínic: 676 436 456.

Cal tenir en compte que les places són limitades i s’assignaran per ordre de reserva.

Clínica dental Policlínic Sabadell Paddock

Av. Francesc Macià, 30, Sabadell

Telèfon/WhatsApp de la Clínica Dental de Grup Policlínic: 676 436 456



Clínica dental Policlínic Sabadell Rambla

Carrer Sant Pere 3, Sabadell

Telèfon/WhatsApp de la Clínica Dental de Grup Policlínic: 676 436 456