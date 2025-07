Com protegir-nos de la calor

Les temperatures extremes s’instal·len al nostre país cada cop amb més força. Per aquest motiu, el Departament de Salut vol sensibilitzar la ciutadania sobre els perills de la calor i informar de les mesures per combatre les altes temperatures. Tothom s’ha de protegir, especialment els més vulnerables, com la gent gran, els infants, els treballadors que desenvolupen la seva feina a l’exterior i les persones amb problemes de salut.

L’ABC de la calor

Amb el lema ’L’ABC de la calor’, la Generalitat ha engegat una campanya amb consells per a un estiu segur. Amb l”A” d’Aire, s’aconsella les persones que vagin per l’ombra i buscar refugis climàtics; la “B” de Beure incideix en la importància d’ingerir líquids per a una bona hidratació; i la “C” de Casa, posa l’èmfasi al domicili: és aconsellable abaixar les persianes durant el dia i obrir les finestres durant la nit per refrescar l’habitatge.

Com refrescar-nos a casa?

Tanqueu les persianes de les finestres on toca el sol directament.

Obriu les finestres a primera hora del matí i durant la nit per ventilar la casa. Tanqueu les cortines. Si teniu tendals, feu-ne ús.

Utilitzeu algun tipus de climatització per refrescar l’ambient. Si en teniu, enceneu l’aire condicionat. La temperatura hauria de ser de 26 °C.

Refresqueu-vos amb dutxes.

Mengeu plats freds i eviteu posar en marxa el forn per mantenir la cuina fresca.

Com sortir al carrer?

Porteu una gorra o un barret, ulleres de sol i roba lleugera, de cotó, de colors clars i que no sigui ajustada. Camineu per l’ombra i poseu-vos sota un para-sol quan sigueu a la platja. També podeu descansar en un refugi climàtic, una arbreda o un espai interior, com una biblioteca, una piscina municipal o un centre cívic.

Porteu aigua i beveu-ne sovint.

No hi deixeu infants, persones fràgils o mascotes amb les finestres tancades dins del cotxe.

Com evitar riscos a la feina?

Beveu regularment aigua fresca: un got cada 20 minuts.

En treballs a l’exterior, passeu per zones d’ombra. Vestiu roba ampla, clara i fresca, que cobreixi la major part del cos. Cobriu-vos el cap amb barrets o gorres.

Com practicar activitat física?

Eviteu les hores del migdia per fer l’entrenament. Protegiu-vos del sol amb gorra, ulleres de sol i filtre solar amb factor 50. I porteu sempre aigua i beveu-ne sovint.

Com hidratar-se?

A l’estiu, és important beure molta aigua, sobretot els infants i les persones grans. És recomanable avançar-se a la set i proporcionar aigua a l’organisme abans que la demani. Quan sigueu fora de casa, porteu sempre aigua. Eviteu les begudes alcohòliques i les estimulants, especialment les que contenen cafeïna.

Mulleu-vos la cara, els canells i el clatell. Dutxeu-vos sovint, banyeu-vos al mar o a la piscina.

També és adequat optar per àpats lleugers i refrescants, com ara amanides, fruites, verdures i sucs naturals.

Com passar les nits?

Obriu les finestres per ventilar la llar. Col·loqueu un ventilador a prop del llit. Si teniu aire condicionat, enceneu-lo una estona abans d’anar a dormir.

Dutxeu-vos amb aigua tèbia abans d’anar al llit.

Utilitzeu llençols de cotó lleuger. I tingueu a mà una ampolla d’aigua fresca.

Com detectar un cop de calor?

Un cop de calor és un col·lapse del sistema de regulació corporal, que no pot refredar-se, i pot arribar a ser mortal. Si la temperatura corporal puja per sobre dels 39 graus, l’escalfor s’acumula a l’organisme i es pot posar en risc la vida de la persona.

Els símptomes més freqüents d’un cop de calor són: febre, mal de cap, nàusees i vòmits, pell de color vermell, calenta i no suada, respiració i freqüència cardíaca accelerades, i alteracions de l’estat mental, com ara confusió, irritabilitat o deliri, o de pèrdua de consciència. El cop de calor és una emergència mèdica, motiu pel qual s’ha de trucar immediatament al 061 Salut Respon.

Com actuar?

Mentre no arriba el personal mèdic, Salut recomana allunyar la persona de la font de calor, traslladar-la a una zona d’ombra. No donar-li a beure cap líquid. Abaixar la temperatura de l’entorn: obrir les finestres o engegar un ventilador, treure l’excés de roba i refrescar amb draps humits o aigua a la persona. Si la persona perd la consciència, se l’ha de col·locar en posició lateral de seguretat (PLS). En cas que deixi de respirar, cal fer-li les maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP).