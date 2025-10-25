Dues estudiants, guardonades en un premi estatal de divulgació científica: "Cal combatre la desinformació"

La sabadellenca que “barreja formats” per explicar l’amor
La Nora, estudiant de l’Escola Vedruna el Carme, de Sabadell, es va presentar al concurs EUREKA Divulgadors 2025, impulsat per la International Sicence Teaching Fundation (ISTF), després que algunes de les seves professores l’hi oferissin. La idea de trobar un tema científic per fer-ne divulgació mitjançant una peça audiovisual li va semblar atractiva i “amb 10 dies ho tenia fet”, com assegura ella mateixa. “El meu projecte va sobre l’amor vist des de la ciència, explicant el funcionament del cervell quan ens enamorem. Amb el projecte, volia donar veu a la part que es coneix menys, donant resposta a preguntes que molta gent es deu quan s’enamora”, explica Nora Ruiz.
Tot i que es vol dedicar al món de la comunicació audiovisual, va veure una escletxa en aquest projecte –totalment voluntari– perquè confessa que li agrada “barrejar conceptes i formats”. Així, mitjançant un contingut dinàmic i amè, va introduir-se en un tema del qual “no coneixia res i era un àmbit molt nou”, com admet ella mateixa, però que, a còpia de llegir i informar-se li va anar trobant el gust. “Trobo que el tema era original i m’ho vaig prendre com un entreteniment, cosa que va ajudar a dur a terme el projecte més fàcilment”, indica l’estudiant. Amb tan sols 14 anys, la Nora està fent 4t d’ESO –un curs més avançat del que li tocaria per edat– i, encara que el seu futur agafi un rumb distanciat del món científic –de moment–, no tanca les portes a continuar fent projectes d’aquesta mena per ampliar el seu coneixement en aquest àmbit. “No m’esperava guanyar aquest premi, però m’ha semblat molt interessant poder combinar la ciència amb el món audiovisual”, tanca, orgullosa d’haver assolit la primera plaça.
L’estudiant que rebutja la desinformació amb la ciència
Les casualitats existeixen, i així ho demostra Carla Monté, de La Vall Institució, la tercera premiada dels premis EUREKA Divulgadors 2025 en la categoria de 3r i 4t d’ESO de tot el país. “Haver arribat a la tercera posició és fruit d’una cadena de moltes coincidències que m’han portat fins aquí. Vaig veure per casualitat una notícia de la BBC que em va interessar el titular i resulta que he acabat fent el tema del projecte sobre això”, explica Carla Monté. La seva recerca s’ha centrat a explicar la importància d’un múscul que tenim a les cames, el soli, que és clau pel batec del nostre cor “perquè permet que la sang pugi cap amunt”. D’aquesta manera, a través d’un treball divulgatiu, ha pogut conèixer un tema que no sabia ni que existia: “Si el titular no m’hagués interessat no hauria ni entrat a llegir l’article i no hi hauria treball”, comenta.
“Actualment, hi ha molta desinformació i una bona divulgació és un antídot contra la ignorància”, defensa. “És molt important potenciar el pensament crític des de la joventut i se’ns hauria d’educar molt més a discernir què és real i què no per combatre la desinformació”, afegeix. Així, amb un esperit de canvi i millora social exposa la importància d’aquesta mena de projectes que fomenten l’aprenentatge i allunyen els joves de la incultura. Tot i no tenir clar a què es vol dedicar d’aquí a uns anys, assegura que li agrada el sector de la tecnologia i la informàtica, i tan sols té un desig, principalment: “D’aquí a uns anys espero ser capaç de ser una bona comunicadora científica perquè penso que és clau”, sentencia. Finalment, reivindica la importància de les dones a la ciència i les seves aportacions perquè són “minoria” i creu “imprescindible donar veu al talent femení”.