Cop a la discoteca Waka. La Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) ha fet pública aquest dijous una proposta per sancionar la discoteca, ubicada a Sant Quirze, i tres empreses subcontractades del sector de la seguretat privada i del control d’accés amb 152.174 euros per incomplir la normativa laboral.

Segons detalla el document, gairebé 54.000 euros corresponen a la discoteca Waka Sabadell, nom comercial de l’empresa Emergen-Disc S.L per no tenir almenys 5 treballadors donats d’alta a la Seguretat Social i per incomplir la normativa laboral per registre de jornada, treball de menors i la prevenció de riscos laborals.

Tres dels setze treballadors donats d’alta

L’altre gran sanció és a l’empresa Distribuciones Coralsa SL, que prestava el servei de control d’accés a la discoteca. Haurà de pagar 91.154 euros per comptar amb almenys 13 treballadors que tampoc estaven donats d’alta a la Seguretat Social. A més, transgredien la normativa laboral en matèria de registre de jornada i de prevenció de riscos laborals.

Aquest cas s’ha traslladat a la Fiscalia atès que el dia de les actuacions a la discoteca, Distribuciones Coralsa SL tan sols tenia donats d’alta a la Seguretat Social tres dels setze treballadors, la qual cosa constituiria un presumpte delicte contra els drets de les persones treballadores tipificat en l’article 311 del Codi Penal.

Incompliment de la normativa de cotització a la Seguretat Social, registre de jornada i prevenció de riscos laborals

Les altres dues empreses són Not Over Yet S.L i Bull Seguridad SL. La primera, que hi prestava serveis d’accés i auxiliars, podria ser sancionada amb 3.510 euros. Mentre que la segona, que feia serveis de vigilància i protecció a la discoteca Waka Sabadell, la xifra podria ascendir fins als 3.528 euros, en ambdós casos per incomplir la normativa de cotització a la Seguretat Social, registre de jornada i prevenció de riscos laborals.

Aquestes propostes de sanció són el resultat de les actuacions de la Inspecció de Treball de Catalunya iniciades a la matinada del 30 de juliol, quan un equip de 10 professionals de la Inspecció de la ITC, amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra, es van personar a la discoteca.

El Waka ha estat rodejat de polèmiques i escàndols des que va irrompre en l’escena de l’oci nocturn a la comarca. En els últims mesos, s’han acumulat diverses denúncies per presumptes agressions sexuals. A més, l’espai també va estar envoltat de casos de racisme i conductes violentes.