Ensopegada de l’OAR Gràcia femení davant el Sant Vicenç (24-26)

Ensopegada. La festa no va ser completa al pavelló de Gràcia, ja que després de la sensacional victòria de l’equip masculí, el femení no va poder mantenir la imbatibilitat i va caure per 24-26 contra el Sant Vicenç.

El partit es va resoldre en els darrers minuts de manera agra per a les verd-i-blanques perquè per fi, amb parcial 3-0, havien pogut vèncer la resistència vicentina i deixar enrere la successió d’empats consecutius (de l’11-11 de la mitja part al 18-18) per posar el 21-18 al marcador que semblava encarrilar una nova victòria per a les jugadores de Carol Carmona.

Mal final

El joc metòdic i efectiu del Sant Vicenç i la seva fermesa defensiva van lluir aleshores per donar el cop de timó. El Gràcia, gens fi en atac en els últims 7 minuts (23-21) en què només va aconseguir un gol, com també en defensa, superat en cada acció, va veure com els punts li lliscaven dels dits i anaven a parar a mans de l’equip visitant fruit del parcial final 1-5 que sentencià (24-26).