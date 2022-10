Neix la companyia Teatre Estable de Sabadell, formada per actors de renom

Teatre Estable de Sabadell (TeS) s’estrena el 22 d’octubre (20h) amb Assedegats, la primera obra de l’irlandès establert als Estats Units Ronán Noone que es representa a Catalunya i en català. La nova companyia neix amb la voluntat d’establir a Sabadell un centre de creació d’arts escèniques professionals que consolidi la ciutat en el panorama teatral del país. Tant la formació com la seva primera producció es van presentar dijous a L’Estruch Fàbrica de Creació de Sabadell, on aquests dies s’està desenvolupant la residència tècnica de l’espectacle com a pas previ a la seva estrena al Teatre Principal de Sabadell.

El TeS manlleva el nom d’un antic grup que els anys 90 del segle passat va ser la companyia estable del Teatre la Faràndula de Sabadell, on va estrenar diversos espectacles. Amb aquest precedent al cap, els actors Artur Trias i Santi Ricart van decidir impulsar la creació de l’Associació Joan Oliver, a la qual han implicat noms en majúscula de l’escena catalana com el poeta i dramaturg Feliu Formosa, el traductor Joan Sellent o els actors Lluis Villanueva i Rosa Renom, entre d’altres.

El TeS, el primer projecte d’aquesta associació, vol esdevenir una companyia de referència tant a la ciutat com en clau nacional, descentralitzant la producció teatral i, a la vegada, dinamitzant el sector amb iniciatives que vagin més enllà de la producció i entrin en el camp de la formació, la creació de públics o el foment de la dramatúrgia, per exemple. Així mateix, entre els seus objectius hi ha “treballar sempre que sigui possible amb professionals sabadellencs de les arts escèniques, tant pel que fa a la interpretació com en els àmbits tècnic i de gestió”, explica Santi Ricart.

‘Assedegats’

Assedegats, el primer títol del TeS, és un text de Ronán Noone que ha triomfat internacionalment i que, a Catalunya, es presentarà en una traducció de Neus Bonilla i Carme Camacho. L’obra pren com a protagonistes els tres criats d’un família tan literàriament famosa com els Tyrone, nucli d’una de les peces teatrals més importants del teatre nord-americà del segle passat: El llarg viatge d’un dia vers la nit, del premi Nobel Eugene O’Neill.

L’obra d’O’Neill serveix com a teló de fons, però en cap moment no apareixen en escena els seus personatges. Se sent, de tant en tant, la veu d’algun d’ells entre bastidors, i, pels comentaris que s’intercanvien a la cuina els membres del servei, els espectadors van coneixent detalls de la família sense que necessàriament calgui haver llegit o vist El llarg viatge d’un dia vers la nit. En una enginyosa maniobra de desplaçament, Noone ha agafat tres personatges que a l’obra d’O’Neill tenen un paper marginal o són simplement esmentats i els converteix en protagonistes d’una situació paral·lela: la dels habitants de ‘la cuina de la història’, cadascun amb les seves dèries, les seves ambicions, frustracions, conformitats i pulsions amoroses.

“Assedegats és una reflexió sobre si el lloc que habitem es pot considerar casa nostra a partir de personatges que no acaben de trobar el seu lloc perquè, en el cas de les dues serventes, són irlandeses immigrades als Estats Units que lluiten per integrar-s’hi sense que els ho posin fàcil”, explica Artur Trias, director de la producció. Rosa Renom, Diana Torné i Santi Ricart són els intèrprets de l’espectacle.

Les protagonistes irlandeses d’Assedegats pateixen els traumes, les contradiccions i les dificultats comparables a les de moltes persones immigrants de qualsevol indret del món que es veuen obligades a allunyar-se de la seva terra empeses per un afany de millora, per sortir de la precarietat de les seves vides. Moltes aconsegueixen una feina al país d’acollida, poden viure dignament i ajudar la família que han deixat enrere, però la integració emocional és molt difícil: enyoren la terra que els ha vist néixer, els pares (o, de vegades, els fills) que han hagut d’abandonar”, afegeix el director.

A més de l’estrena del 22 d’octubre, Assedegats també es podrà veure al Teatre Principal de Sabadell el diumenge 23 d’octubre (18h). Les dues funcions s’emmarquen en el Sabadell Escena, el primer festival d’arts escèniques professionals i emergents de la ciutat.

El Teatre Estable de Sabadell (TeS) compta amb el suport de la Fundació Banc Sabadell, l’Ajuntament de Sabadell i la Generalitat de Catalunya.