Sabadell Escena, primer festival d’arts escèniques de la ciutat

La ciutat tindrà per primera vegada un festival d’arts escèniques, del 20 al 23 d’octubre. Serà el Sabadell Escena, que programarà teatre i circ al Teatre Principal, L’Estruch, el Museu d’Història i el Museu d’Art. Organitzat per l’Ajuntment, amb el suport de Visit Sabadell, la cita té la intenció d’impulsar companyies locals, tant professionals com emergents. Hi haurà produccions sabadellenques i altres de fora. Serà una de les avantsales de la Capital de la Cultura 2024.

La Mala Dicció

Dijous, 20 d’octubre, a l’Estruch

10 euros

“En un món on els juraments ja no tenen valor, on les promeses (electorals) ja no signifiquen res, on la paraula ja no es compleix i les promeses ja es fan només per trencar-se… seria bonic veure com el llenguatge recupera el seu poder, així com els diners, la fama i una arma carregada són poder”, afirma el dramaturg Jordi Oriol.

La mala dicció completa la ‘Trilogia del lament’, en què l’autor reinterpreta tres tragèdies shakespearianes tot posant la paraula al centre de l’acció, amb l’objectiu de reflexionar sobre les paradoxes que la llengua crea en els éssers humans.

El mateix dijous, a les 21.30 h, es podrà veure al bar de l’Estruch la Càpsula de Circ Lluna, a càrrec de Suguea (Marta López) i amb la col·laboració de TACC (Taller d’Art, Cultura i Creació). Aquesta coreografia de teles aèries presenta una altra manera de ballar i d’expressar-se. S’hi combinen la dansa i el ritme de la música a les altures.

Joc de Dames

Divendres 21 d’octubre, a les 20 h, a l’Estruch

10 euros

L’espectacle teatral Joc de dames, de Jean Claude Danaud, està presentat per la companyia sabadellenca La Crem de la Crem + Pendientes de Un Hilo. Es tracta d’una comèdia d’humor negre i àcid, protagonitzada per tres dones que es troben en un banc situat a la cruïlla de tots els camins, un espai màgic on tot és possible.

El mateix divendres, a les 22 h, el públic podrà riure i divertir-se a l’Estruch amb El Show ¡Casi!Definitivo de la companyia Absurdópatas. David Simón i David González proposen aquesta peça, una comèdia d’humor absurd i genuí, amb esquetxos surrealistes en què el públic sentirà que forma part de l’espectacle. L’entrada és gratuïta.

Circ en família

Dissabte i diumenge, 22 i 23 d’octubre, a les 11h, a l’Estruch

2 euros

Circ en família, en col·laboració amb l’Associació Tub d’Assaig, permet que infants i adults experimentin plegats el que significa ser un artista enmig de la pista.

Devoris Causa

Dissabte i diumenge, 22 i 23 d’octubre, a les 17h i a les 18h, a l’Estruch

10 euros

Devoris causa, de la companyia Escarlata Circus, és un espectacle de circ amb un plat fort cuinat a partir de verdures diverses.

Assedegats

El dissabte 22 d’octubre, a les 20 h, i el diumenge dia 23, a les 18 h, al Teatre Principal

Des dels 10 fins als 24 euros

L’espectacle Assedegats (Thirst) de Ronán Noone, serà un dels plats forts del cap de setmana. Anirà a càrrec de TES (Teatre Estable de Sabadell). La formació neix amb la vocació de convertir-se en una companyia formada majoritàriament per professionals locals que busquen consolidar la posició de la ciutat en el mapa cultural del país.

L’obra, considerada la gran història inèdita dels irlandesos a Amèrica, està protagonitzada per un grup d’irlandeses que pateixen traumes, contradiccions i dificultats semblants als de molts immigrants de qualsevol indret del món, que es veuen obligats a allunyar-se de la seva terra empesos per un afany de millora, per sortir de la precarietat de les seves vides.

Hi actuaran Diana Torné, Rosa Renom, Santi Ricart, sota la direcció d’Artur Trias. El diumenge hi haurà una trobada amb l’equip artístic.

Cuerdo

Dissabte 22 d’octubre, a les 21 h, a l’Estruch

10 euros

L’espectacle Cuerdo. Circ minimalista i teatre d’objectes de Karl Stets, combina el circ, la dansa, l’habilitat i el surrealisme, a més d’innocents jocs d’un pallasso amb la tensió d’una pel·lícula de terror.

Contrallums. Contes de la Víctor Català

Diumenge 23 d’octubre, a les 12 h, al Museu d’Art

10 euros

L’espectacle està creat a partir de les narracions i poemes de l’escriptora empordanesa Víctor Català. És un muntatge de l’Associació Q-ars Teatre que té per objectiu donar a conèixer textos literaris de qualitat, escrits per dones i en llengua catalana.

Un cop acabada la funció s’oferirà als assistents la visita Museu d’Art de Sabadell, una institució amb història.

Els dies de la revolta feliç

Diumenge 23 d’octubre, a les 18h, al Museu d’Història

10 euros

La peça Els dies de la revolta feliç és un recital del sabadellenc Jaume Madaula amb poemes de Gabriel Ferrater. El 2022 és l’any Gabriel Ferrater, que vol celebrar que aquest poeta, crític, traductor i lingüista fa cent anys que va néixer i cinquanta que es va morir.

Una hora abans de començar l’espectacle, a les 17 h, el públic assistent podrà fer una visita guiada al Museu d’Història per conèixer l’exposició permanent i l’exposició temporal: Quina llauna! donació del taller de llauneria de Joan Puigdomènech.

Tard, però no pas a deshora

Dilluns 7 de novembre, a les 20h, al Teatre Principal

Des dels 9 fins als 20 euros

Uns dies enllà i fent ressò encara al festival, dilluns 7 de novembre, a les 20 h, es podrà veure Tard, però no pas a deshora, amb textos de les poetes Felícia Fuster i Maria Mercè Marçal.

Paquets d’entrades

Les entrades dels espectacles ja es poden comprar a les taquilles municipals i per internet. Hi ha paquets disponibles amb descomptes.

Paquet agoserat (7 espectacles, 35% de descompte), que contempla els següents espectacles: La mala dicció; Joc de dames; Devoris Causa; Cuerdo; Contrallums; Assedegats; i Tard

però no pas a deshora.

però no pas a deshora. Paquet poètic (3 espectacles, 25% de descompte): Contrallums; Els dies de la revolta feliç; Tard però no pas a deshora.

Paquet Sabadell (4 espectacles, 30% de descompte): Joc de dames 21/10/22 a les 20h; Assedegats 22/10/22

a les 20h; Contrallums 23/10/22 a les 12h i Els dies de la revolta feliç 23/10/22

a les 18h.

Consulta tot el programa.

Presentació de Sabadell Escena

El festival Sabadell Escena s’ha presentat aquest dijous al matí al Teatre Principal de Sabadell, amb el regidor de cultura, Carles de la Rosa; el responsable del programa de turisme Visit Sabadell, Lluís Matas; la directora de l’Estruch, Mireia Llunell; Artur Trias, director de teatre; i l’actriu Mònica Serrano.