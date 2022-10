El Sabadell assalta el Johan Cruyff amb una autèntica exhibició (1-4)

Primera victòria com a visitant amb golejada i exhibició. El Sabadell ha assaltat el Johan Cruyff -on ningú havia puntuat encara- en el moment més oportú. Tot i encaixar molt aviat, l’equip de Gabri Garcia s’ha refet i abans del descans ja havia remuntat amb gols d’Alberto Fernández i Moha Keita de penal. A la segona part, amb moments de joc excels, ha sentenciat amb l‘-1-3 de Pau Victor i Juan Delgado ha posat la cirereta entre el deliri dels 300 aficionats desplaçats.

Gabri Garcia continua aplicant rotacions o canvis per trobar la fórmula. Pelayo Suárez ha estat l’escollit per suplir el sancionat Guillem Molina i la sorpresa ha sigut la titularitat del jove Marc Vargas, per primera vegada aquesta lliga, en detriment d’Adán Gurdiel, un dels pocs intocables fins ara. El tècnic de Sallent ha apostat per un 4-3-2-1, buscant la mobilitat d’homes com Moha Keita, Pau Víctor, David Astals o Alberto Fernández en la zona ofensiva en detriment de Juan Delgado o Sergi Garcia.

El plantejament ha tremolat quan en la primera arribada del filial blaugrana, Víctor Barberà ha batut Sergi Puig aprofitant un greu desajust defensiu arlequinat. Només havien passat cinc minuts. Incomprensible. De nou, enormes facilitats pel rival. Més d’un, coneixent els antecedents d’aquesta temporada fora de casa, s’haurà ensumat una golejada. El Sabadell, però, s’ha refet del cop. No s’ha tornat boig ni ha perdut la posició, com va passar a Las Gaunas. Tot sigui dit que Sergi Puig, un dels destacats, ha evitat el segon gol en la següent arribada local en un u contra u davant Txus Alba.

Moment clau

Una acció determinant perquè del possible 2-0 s’ha passat a l’1-1 que, de fet, premiava la bona reacció arlequinada. Un golàs d’Alberto Fernández: canonada des de fora de l’àrea a l’escaire esquerre. Inapel·lable. El gol ha estat un autèntic bàlsam i una injecció d’autoestima, amb el suport dels 300 seguidors arlequinats. Una genialitat de Pau Víctor, que ha tornat boja la defensa blaugrana, ha propiciat el claríssim penal d’Arnau Tenas a Moha Keita. El senegalès s’ha encarregat de transformar-lo de manera impecable. Tot plegat just del descans. Un gol psicològic: per primera vegada el Sabadell s’avançava com a visitant.

I encara més psicològic ha estat l’1-3, en l’inici de la segona meitat. Gran internada d’Eudald Vergés, qui ha servit en safata el gol a Pau Víctor. L’afició sabadellenca, situada en aquella zona, ha esclatat. En aquesta segona part havia sortit Adán Gurdiel per Marc Vargas, amb molèsties físiques després d’uns primers 45 minuts extraordinaris. El Sabadell s’ha sentit fort i còmode i per moments s’ha vist un autèntic bany de joc arlequinat, passant per sobre del filial, amb constants tocs i combinacions. Fins i tot Pau Víctor ha fregat l’1-4. La possible reacció del Barcelona At. s’ha vist avortada per dues grans intervencions de Sergi Puig, que ha compensat els diversos desequilibris defensius. També ha recuperat el seu millor nivell César Morgado, amb encreuaments providencials.

De fet, el Sabadell no ha patit gaire. Ha sabut controlar el temps del partit i els canvis de Gabri també han ajudat per solidificar el mig de camp amb l’entrada de Gualda, Armando Corbalán o Jaume Piñol. També ha entrat Juan Delgado, qui ha posat la cirereta en l’últim sospir afusellant Arnau Tenas per fer el definitiu 1-4. Bogeria arlequinada i festa a la cantonada amb els aficionats. Tres punts d’inflexió.

FITXA TÈCNICA

Barcelona At.: Arnau Tenas; Álvaro Núñez, Pelayo, Chadi Riad (Zalaya, m. 46), Vega (Alex Valle, m. 60), Marc Casadó, Luismi Cruz (Akhomach, m. 60), Aleix Garrido (Álvaro Sanz, m. 60), Juanda (Roberto, m. 80), Víctor Barberà i Txus Alba.

Sabadell: Sergi Puig; Marc Vargas (Adán Gurdiel, m. 46), César Morgado, Pelayo Suárez, Eudald Vergés, Àlex Sala, Pau Víctor (Gualda, m. 74), Sergi Altimira (Armando, m. 74), Moha Keita (Jaume Piñol, m. 65), David Astals (Juan Delgado, m. 76) i Alberto Fernández.

Àrbitre: Carlos Muñiz Muñoz (Comitè Aragonès). Grogues: Txus Alba, Arnau Tenas; Pau Víctor.

Gols: 1-0, minut 5: Víctor Barberà; 1-1, minut 25: Alberto Fernández; 1-2, minut 44: Moha Keita de penal; 1-3, minut 48: Pau Víctor; 1-4, minut 92: Juan Delgado.

Incidències: 1.954 espectadors al Johan Cruyff amb uns 300 seguidors arlequinats.