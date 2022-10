Gabri: “Em quedo amb la reacció de l’equip i el seu punt de maduresa”

Gabri Garcia, apareix en diverses fotografies d’onzes històrics del filial blaugrana en el passadís del Johan Cruyff que condueix a la sala de premsa on el tècnic de Sallent no podia amagar la seva satisfacció per la primera victòria del seu equip com a visitant. Aquests ha estat la seva anàlisi i valoració del partit:

MAL INICI: “Havíem parlat durant la setmana de sortir bé, ser més sòlids i encaixem un gol al cap de cinc minuts. Faig dues lectures de la situació: hem de millorar moltíssim en l’aspecte defensiu i sortida als partits i em quedo amb la reacció de l’equip després de l’1-0. No s’ha enfonsat ni s’ha tornat boig sinó que ha tingut la suficient maduresa per aixecar-se”.

PLA DE PARTIT: “Amb l’elecció d’aquests jugadors he intentat equilibrar l’edat. M’explico: necessitàvem futbolistes amb cames i molta energia per poder fer esforços continuats i igualar la dinàmica del rival, un equip molt jove també. Potser sense el talent d’altres anys, però que funciona molt bé com a bloc”.

DAVID ASTALS, EXEMPLE: “Era el seu segon partit com a titular i ha confirmat el seu gran compromís. És un exemple de la bona feina del dia a dia, en cada entrenament, per guanyar-se l’oportunitat. El que està bé i ho demostra, juga”.

LES CLAUS: “Abans del partit parlàvem d’intensitat i efectivitat. L’equip ha tingut un punt superior d’aquestes virtuts. Hem sabut competir i també hem sabut patir per moments. Penso que el més important és que l’equip mai s’ha descosit com ha passat altres vegades i ha mantingut l’ordre”.

OBJECTIU MOLT CLAR: “Un resultat no canvia res. El Sabadell, aquesta temporada, té, com a club, un objectiu molt clar. Un partit no ho canvia res i hem de millorar encara moltes coses”.

TRIOMF MOTIVADOR: “Una victòria així et pot donar un punt de tranquil·litat, però tampoc canviarà el nostre dia a dia. Es demostra que l’equip està bé. Jo ho veig així. És evident que dues derrotes i sis gols encaixats provoquen dubtes, és normal. Però ara, l’1-4 tampoc ha de provocar l’efecte contrari. En tot cas, ha de servir com a element motivador per continuar en la mateixa línia”.

La victòria més àmplia

Aquest 1-4 és històric perquè suposa la victòria més àmplia del Sabadell al camp del filial blaugrana de les sis que ha assolit en les seves 26 visites. Fins a la temporada 85/86 no va arribar el primer triomf, un 0-1 (gol de Villa). Es va repetir guarisme en la 11/12 (gol de Juvenal) i en dues ocasions s’ha guanyat per 0-2 (la 2000/01, doblet de Carnero) i la passada 21/22 (gols de Jacobo de penal i Kaxe). Completava el palmarès l’1-3 de la temporada 15/16 amb Miguel Alvarez a la banqueta (gols d’Alcañiz, Agus Medina i Bruno Vinicius). Gabri Garcia ha entrat a la història juntament amb els golejadors Alberto Fernández, Moha Keita, Pau Víctor i Juan Delgado.