La 26ª edició de Fira Nuvis espera rebre 1700 parelles durant el cap de setmana

Un casament és sempre una ocasió molt especial. Tot i això, la seva preparació acostuma a ser complicada. Gestionar el vestit, els convidats, on celebrar el dinar o fins i tot on anar de lluna de mel pot arribar a ser un bon embolic. Per fer front a aquestes problemàtiques hi trobem la Fira Nuvis, un espai on es pot trobar tots els elements imprescindibles en aquesta mena de cites.

Enguany l’esdeveniment, situat a la Fira Sabadell, ha celebrat la seva 26ª edició amb moltes il·lusions. “Oferim tot el que una parella necessita per casar-se en un sol espai, és una de les claus del nostre èxit”, ha confessat Anna Soler, responsable de la Fira.

La Covid i els casaments

Si hi ha un element que se’ns dubte va marcar al sector, va ser la Covid. Milers de casaments es van suspendre i altres es van celebrar amb restriccions. Des de la Fira, ara que sembla que la situació està gairebé controlada, es mostren optimistes de cara al futur: “Els anys 20 i 21 van ser molt complicats, ara per fi podem tornar a la normalitat i es nota perquè està creixent el nombre de celebracions”, ha comentat Anna Gómez, responsable de la Fira. Com en molts altres sectors, la pandèmia també els ha generat canvis: “Hi ha alguns tràmits que s’han digitalitzat com la distribució de convidats, també hem vist que ara es prioritza molt la part festiva del casament i fins i tot s’ha posat de moda aprendre a ballar!”.

Llunes de mel exòtiques

Un dels aspectes que ha variat amb el temps és el de les Llunes de Mel. Com bé ens expliquen des de la Fira, els gustos han canviat. “Abans la gent triava destinacions properes, ara es busquen llocs més exòtics com Bali, les Fiji o l’Àfrica”. Per aquest motiu les paradetes més recurrents a la Fira han estat les d’oficines de viatges.

L’espai també ha comptat amb estands de vestits, anells, rebosteria, foodtrucks i músics entre altres. La Fira Nuvis, la segona més important a Catalunya, ha calculat que entre 1500 i 1700 parelles visitaran la Fira Sabadell durant els dies que se celebri l’esdeveniment.