Gabri Garcia se’n cansa i no es mossega la llengua

No va ser una derrota qualsevol. L’ensopegada davant la Real Sociedad B, pel com i pel quan, serà un punt d’inflexió. I més, després de les declaracions del tècnic de Sallent, Gabri Garcia, al final del partit. Fins al passat dissabte, l’entrenador arlequinat acostumava a ‘parlar’ amb les alineacions i a les rodes de premsa es limitava a comentar “és un jugador més”, “està fent mèrits per jugar”, en funció del moment i de cada jugador. Però dissabte va dir prou i no es va mossegar la llengua, apuntant a diversos jugadors per la falta de compromís i, en algun cas, d’una actitud “egoista”: “Hi ha jugadors que es pensen que han de jugar sempre, i quan surten no estan prou concentrats. Això té una part de no ser bon company”, va assegurar.

El got havia vessat i Gabri Garcia va fer públic el seu descontentament envers alguns jugadors durant les darreres setmanes, sense desvelar cap nom, a excepció d’Álex Sala: “El primer gol és una falta de maduresa. Hem de ser més intel·ligents. Ha d’aprendre que una jugada a la cantonada de l’àrea no comporta un perill excessiu”. Però el malestar del de Sallent no s’acabaria aquí, quan el tècnic va ironitzar sobre el plantejament de l’equip davant el filial basc, en comentar que “quan tenim molta possessió i no tenim ocasions no estem contents i avui tenim ocasions, però no tenim la possessió. El futbol és molt complicat”. Per la seva banda, Alberto Fernández, qui va rebre els elogis del tècnic de Sallent davant el risc de patir una recaiguda de la seva lesió, va lamentar que l’equip hagués “baixat el ritme”, una circumstància que “no pot passar” i que obliga a fer “autocrítica per no sortir-nos del partit i corregir els errors per donar-ho tot a Sòria”.

Quinze dies (molt) llargs

Les aturades en el món del futbol mai venen de gust. I menys pel Centre d’Esports Sabadell que hi ha arribat en places de descens, i que per estrany que pugui semblar –resultats a la mà– semblava que havia trobat la tecla en l’aspecte defensiu, en concedir menys arribades als equips rivals: “Des de fa quatre jornades hem fet un pas a nivell defensiu. Hem de continuar amb aquesta línia. Ens sentim més còmodes amb aquesta solidesa amb el bloc mitjà, no tan alt”, reconeixia Garcia. Amb dos amistosos davant el filial arlequinat i el Badalona Futur, aquest dimecres i divendres, a l’estadi Josep Molins, a l’anella esportiva de Sant Oleguer, serà un bon moment per veure jugadors menys habituals, i alhora, per mirar de llimar diferències amb alguns jugadors que ara com ara estan a l’ull de l’huracà: “Quan hi ha aquestes aturades sempre t’agrada marxar amb una victòria. L’ambient és diferent, però treballarem amb la mateixa serietat”.

Un cop es reprengui la competició, el repte més important serà aconseguir la solidesa defensiva –porteria a zero– per estar en disposició d’aconseguir les victòries que tant urgeixen a un equip que necessita el compromís de tots els integrants.