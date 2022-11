Àlex Figueruelo, ‘influencer’: “Si els joves no defensem el català, desapareixerà”

Àlex Figueruelo és un jove sabadellenc, de només 20 anys, que està tenint un èxit notable a TikTok. Ell va obrir un compte (@figueeee_) en aquesta xarxa social el març del 2020, durant el confinament per l’arribada de la pandèmia, i en una mica més de dos anys ha aconseguit arribar fins als 10.000 seguidors. Es tracta d’una xifra important si tenim en compte que els seus vídeos estan fets únicament en català.

Figueruelo està estudiant per ser periodista, tot i que no descarta del tot acabar dedicant-se al TikTok. De moment, usa la xarxa social com a afició. De fet, es podria dir que no li va pas malament; algun vídeo seu ha fregat el milió de visualitzacions.

Quan va iniciar-se la teva trajectòria a TikTok?

Primer vaig començar a Instagram, on ja penjava vídeos al compte privat que tenia. No va ser fins a l’arribada de la pandèmia, durant el confinament, que vaig entrar a TikTok. Durant el primer any i mig no vaig tenir gaire èxit, però a inicis del 2022 em vaig proposar penjar vídeos més treballats i amb més periodicitat. Va ser llavors quan vaig començar a tenir èxit i a pujar de seguidors.

Què fas d’especial per aconseguir que alguns dels teus vídeos siguin virals?

No té gaire secret. Crec que la clau de l’èxit, en general, a la vida i també a TikTok són quatre factors: motivació, esforç, temps i constància. Jo intento complir-ne els quatre. Centrant-me en el contingut, sovint em gravo a mi mateix parlant d’algun tema en particular o comento algun vídeo que he trobat per la xarxa. Tots dos formats tenen èxit, però sí que és veritat que l’algorisme de TikTok castiga els vídeos llargs com els que faig jo. I, per tant, no es fan tan virals com voldria.

Quin és el públic al qual va dirigit el teu contingut?

Em dirigeixo a tota mena de públic, però, en realitat són els adolescents els qui més miren els meus vídeos. Sobretot perquè acostumo a tractar temàtiques que els interessen molt. Això sí, també faig contingut que pot entretenir persones de totes les edats. El meu objectiu a TikTok és que la gent se senti identificada amb el que faig i s’ho passi bé. Amb això em conformo.

Una particularitat important és que fas els vídeos en català. Per què vas decidir que fos així?

En realitat, he de ser sincer i vaig començar els vídeos en castellà. Vaig pensar allò que pensa tothom, que em faria més famós i viral si parlava en castellà. Al cap de poc temps, però, vaig canviar de xip i vaig decidir que els vídeos els havia de fer amb la meva llengua: el català. És veritat que quan vaig fer el pas, algunes persones em van deixar de seguir, però crec que si els joves no defensem el català, desapareixerà.

TikTok és una afició ara mateix per tu. Això sí, t’agradaria acabar dedicant-hi?

Ja es veurà, però, de moment, és només un mitjà per donar-me a conèixer i per passar-m’ho bé. Estic estudiant periodisme i m’agradaria acabar sent presentador d’un programa d’entreteniment i humor a la ràdio o a la televisió. Tanmateix, si de cop i volta pujo molt de seguidors, m’ho hauré de plantejar. És molt difícil, per això, perquè no he sigut el pioner com a creador de continguts en català a TikTok. Vull dir que, en realitat, amb treure un somriure als meus seguidors quan veuen els meus vídeos ja em conformo. No necessito res més.