El Pro Recco imposa la seva autoritat i s’emporta la Supercopa de Sabadell

El Pro Recco ha imposat la seva superioritat i ha fet bons els pronòstics per acabar aixecant la seva vuitena Supercopa d’Europa després de superar l’Astralpool Club Natació Sabadell per 16 a 8. Tot i el resultat, l’equip de Quim Colet ha mantingut a ratlla el rei del waterpolo masculí fins a l’equador del partit (7-5).

La Finetwork Aquàtics de Can Llong s’ha omplert de gom a gom per viure i veure un partit històric per a l’entitat centenària, que disputava per primera vegada a la seva història de la secció masculina una final de la Supercopa. Entre els assistents, la consellera de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà; la secretària general de l’Esport, Anna Caula; l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i la regidora d’Esports Laura Reyes, entre altres personalitats a la llotja de Can Llong.

Genovesos i sabadellencs, vigents campions de la LEN Champions League i vigents campions de la LEN Euro Cup, respectivament, han mantingut un duel molt aferrissat durant els primers vuit minuts, on les defenses s’han imposat als primers atacs. L’Astralpool s’hauria pogut avançar, aprofitant la superioritat numèrica fruit de l’exclusió d’Aaron Younger, però el xut de Banicevic s’ha estavellat al travesser. A partir d’aleshores, tres accions pràcticament consecutives del Pro Recco han situat el 3 a 0, amb dianes d’Andrea Fondelli, Matteo Iocchi i Giacomo Canella. A les acaballes, Bernat Sanahuja, amb un gran xut, ha superat Marco del Lungo (3-1).

En el segon assalt, s’acabaria veient una versió més millorada de l’Astralpool Club Natació Sabadell, arribant a sobreposar-se a un momentani 6 a 2, amb dianes de Di Fulvio, Zalanki i Iocchi, per arribar a l’equador de la Supercopa amb opcions, perquè no, a la victòria (7-5). Sergi Cabanas, Dusan Banicevic, ‘Kosta‘ Averka i Sanahuja, amb un gran gol al darrer sospir, feien somniar.

A la represa, el talent genovès i el desgast físic de l’Astralpool CN Sabadel ha acabat passant factura: parcial de 5 a 0 per als de Sandro Sunko per acariciar l’enèsim ceptre continental (12-5). Només quedaven vuit minuts, de pur tràmit, per gaudir, tot i la derrota, de competir contra el millor equip del món.