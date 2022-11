El Sabadell vol fer un pas endavant en el primer terç de lliga

Fer bo el punt de Sòria amb una victòria de tranquil·litat. Aquest és l’objectiu del Sabadell aquest dissabte (16 h) contra la SD Logroñés en un duel marcat pels paral·lelismes entre ambdós conjunts, especialment reflectit en l’aspecte golejador. Són els més vulnerables de la competició -han encaixat 41 gols entre els dos-, però també destaquen per la seva facilitat per generar ocasions i marcar (35). El partit significa el pas pel primer terç de lliga.

De fet, el mateix Gabri Garcia destaca aquesta circumstància després d’analitzar les estadístiques. “Som molt similars. No només pel tema dels gols marcats i encaixats sinó per altres aspectes del joc com la possessió, arribades o centrades a l’àrea. La diferència era d’un 1%. Això vol dir que som dos equips atrevits que sortim amb la idea d’especular poc i anar pels tres punts. En principi es pot esperar un partit obert i amb gols… i esperem que caiguin del nostre costat”.

El tècnic de Sallent és conscient que la tranquil·litat del Sabadell implica fer-se forts a la Nova Creu Alta. “Penso que en la majoria de partits a casa hem fet fases de bon joc i hem notat una gran connexió amb l’afició. No tenim cap queixa, notem el seu suport, fins i tot quan a vegades es compliquen les coses. Contra l’Intercity va ser clau per remuntar per exemple i ara volem donar-li una alegria després de la decebedora derrota davant la Real Sociedad B”.

Dieste, titular

No ho ha dit explícitament, però Christian Dieste serà titular. “L’onze depèn de molts factors, però quan un davanter fa de revulsiu i marca dos gols necessita tenir confiança i continuïtat”, ha admés Gabri. D’altra banda, tota la plantilla està disponible amb l’excepció del sancionat Armando Corbalán (2 partits).

El partit ha estat anomenat com a ‘Dia de la ciutat’ amb preus populars de 5 euros (Gols i Preferència) i la recaptació es destinarà a potenciar els esports inclusius de Sabadell. “El club sempre té moltes iniciatives i demostra la seva integració a la ciutat. Aquesta és molt positiva. També pot significar una bona entrada a l’Estadi”. Fins ahir s’havien venut més de 400 entrades.

Quatre punts a fora

La SD Logroñés, que visitarà per primera vegada la Nova Creu Alta, també ofereix el mateix balanç (4 punts) que el Sabadell com a visitant, fruit d’un 1-3 en el derbi davant l’UD Logroñés disputat a Las Gaunas i un 1-1 a l’Stadium Gal davant el R. Unión. Serà baixa un dels golejadors, Santi Samarés, mentre a la defensa destaca el central César Caneda, el jugador més veterà (44 anys) de la categoria. El partit serà dirigit pel col·legiat madrileny Álvaro Rodríguez Recio.

L’entrenador de la SD Logroñés, Raúl Saénz del Rincón, més conegut com a Raúl Llona, ja sap el que és guanyar a la Nova Creu Alta. Ho va fer com a jugador del filial de l’antic CD Logroñés en la dramàtica eliminatòria de permanència a Segona B de la temporada 95/96. Després del 2-2 a La Rioja, el Logroñés B va guanyar 1-2 a Sabadell amb un gol de Llona que va abocar els arlequinats a un últim partit contra el Leganés B que va significar una patida permanència.