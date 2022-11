‘Habemus’ caserna!

[Per Gabriel Fernàndez, alcaldable d’ERC, i Gerard Álvarez, diputat sabadellenc d’ERC al Congrés]

Benvolguts lectors,

Els sabadellencs ens n’hem sortit! Esquerra Republicana Sabadell hem aconseguit incloure en l’acord amb el PSOE per a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, aprovats dijous, un acord polític perquè el govern espanyol cedeixi a l’Ajuntament l’antiga caserna de la Guàrdia Civil. I aquest acord assolit és la clau i l’oportunitat per tancar definitivament un litigi de dècades en què ERC sempre hem defensat que pertany a la ciutat i que, per tant, no n’hem de pagar ni un cèntim.

Per això, comprendreu que vulguem donar les gràcies als grups republicans al Congrés i al Senat i a tot el front a Madrid per la bona feina al servei de Sabadell. L’octubre del 2020, el grup municipal republicà ens vam trobar amb el portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, que ha estat veí de Sabadell durant anys, i li vam encarregar que la ciutat recuperés la caserna, entre altres temes. I, paral·lelament, no hem deixat de treballar en l’àmbit local per fer-ne possible la cessió; ho hem fet, per exemple, amb una moció perquè el govern municipal mogués fitxa, cosa que, malauradament, no tenim constància que hagi passat.

L’actual situació de judicialització entre l’Ajuntament i el govern central per la propietat de la caserna és el producte del pèssim acord per als interessos de la ciutat que va promoure el govern socialista del qual Marta Farrés formava part l’any 2006. Aquell govern de l’alcalde Bustos va signar amb el ministre Rubalcaba un conveni segons el qual l’Ajuntament pagaria tres milions d’euros i donaria 5.000 metres quadrats al govern espanyol a canvi d’una caserna que era, és i serà de la ciutat.

El Ministeri de l’Interior ha litigat insistentment per reclamar-ne la propietat. Un cop tancat aquest procés judicial i –el més important– desfet el nus del desacord, el PSOE ha de complir amb la seva part. Com veieu, benvolguts lectors, i tal com diu Rufián, «el PSOE no fa: al PSOE se l’obliga a fer». Esquerra Republicana ha assolit un acord històric per fer realitat el que els ciutadans de Sabadell hem reclamat durant dècades, i ara, el PSC, que governa a la ciutat, i el PSOE, a Madrid, tenen l’obligació de complir-lo.

En política, com en la vida, la màgia no existeix, no hi ha dreceres ni n’hi ha prou amb bones intencions, raons ni proclames enceses; l’experiència ens diu que només hi ha resultats amb feina constant i amb compromís inequívoc. I, sobretot, sabent aprofitar totes les escletxes i oportunitats. Per això, hi ha hagut un equip de treball entre ERC Sabadell d’una banda i, de l’altra, el portaveu republicà al Congrés, Gabriel Rufián; el diputat a Madrid, Gerard Álvarez, nou veí de Sabadell, i el senador Pau Furriol. Un equip que ha funcionat amb plena coordinació.

A totes les institucions on som presents, els republicans treballem incansablement perquè passin coses que beneficien Sabadell; som una eina útil al servei de la gran majoria dels sabadellencs. La nostra prioritat absoluta és la ciutat, els seus barris, la seva gent, el seu benestar, la defensa dels seus drets i, una vegada més, hem posat tota la nostra força al servei dels seus interessos. Això és, per a nosaltres, militar en la utilitat. Aquesta és la nostra obligació, i per això continuarem lluitant a primera línia, des de Madrid, per assolir més acords que beneficiïn el país i Sabadell.

I per això, benvolguts veïns, no deixarem de recordar-ho i evidenciar-ho: al maig, tenim l’oportunitat que la gent corrent tornem a governar l’Ajuntament perquè continuïn passant coses com aquesta; Sabadell es mereix un canvi, una revolució republicana. Estem orgullosos de la feina feta i de la fita assolida, i treballem per dotar l’equipament d’una nova vida en benefici de la Creu Alta i de tota la ciutat. Ara, sí: serà possible.

Atentament,

Gabriel Fernàndez i Gerard Álvarez

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.