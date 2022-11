Renovaran la instal·lació elèctrica de la Parròquia de Sant Fèlix

El PDeCAT per Sabadell, encapçalat pel cap de llista a les pròximes eleccions a l’Ajuntament de Sabadell, Amadeu Papiol, juntament amb els diputats del partit, han estat els promotors per aconseguir una subvenció de 80.000 euros, inclosa en els pressupostos de l’Estat, per a la renovació de la instal·lació elèctrica de la Parròquia de Sant Fèlix de Sabadell.

Des del partit català defensen que “la política ha de ser un instrument per a millorar la vida dels ciutadans” i és per aquest motiu que “a més dels grans projectes de país que tenim sobre la taula, també és necessari donar resposta a les necessitats que sorgeixen en la vida diària de les persones”. En aquest sentit, Papiol, afegeix que “no es pot deixar d’aprofitar qualsevol oportunitat per obtenir recursos destinats a la nostra ciutat i per a la seva gent. L’aprovació dels pressupostos de l’Estat sempre és una bona oportunitat per negociar i obtenir beneficis per a Sabadell i això és el que hem fet des del PDeCAT“.

Segons detallen, els diputats del PDeCAT, conjuntament amb els caps de llista dels pobles i ciutats de Catalunya, van plantejar un conjunt de demandes al govern per tal de votar favorablement els pressupostos de l’Estat. Entre aquestes demandes es va incloure la subvenció per a la renovació de la instal·lació elèctrica de la Parròquia de Sant Fèlix.