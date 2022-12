Sobre la 45a exposició de pessebres a l’Acadèmia Catòlica

[Per Miquel Fité, lector i pessebrista de l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell]

Aquesta setmana s’ha inaugurat la 45a exposició de pessebres a l’Acadèmia Catòlica, amb 40 diorames per part de l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell. Una agrupació amb 81 anys d’història, mantenint sempre la mateixa filosofia i apostant per la difusió de la cultura del pessebre amb aspectes com la tradició, l’art i la religió, entre altres. Cada pessebre té la seva personalitat, cada un és una història diferent. Una feina que comença al mes de juny quan ja has de triar el tema i la idea del teu nou diorama. A partir d’aquí s’inicia un treball que culmina amb la inauguració dels pessebres a finals de novembre. Cinc mesos de dedicació, perseverança i esforç. Jo fa set anys que vaig començar a fer pessebres. Sempre havia anat a veure les exposicions amb els meus pares i, fins i tot, una vegada vaig participar al concurs que organitza cada any l’agrupació. Tenia moltes ganes d’aprendre com es feien aquelles cases, les muntanyes, els edificis que veia cada any. Per això em vaig apuntar al curset que van fer d’iniciació. Treballant el guix, la perspectiva, les llums, els colors. Guiat pels mestres pessebristes durant aquests anys des de dins, he pogut veure la feinada, el treball i les hores que hi ha en cada pessebre. He après a pintar, a treballar amb nou materials, a incloure l’electricitat i el més important: he après a observar com són les coses, quina textura tenen les cases, les teulades, les muntanyes.

He arribat a la conclusió que els pessebristes són uns artistes i cal valorar tot el treball que han fet durant aquests anys d’història. Quan vagis a veure l’exposició, pensa amb tota la feina que hi ha al darrere. Nosaltres seguirem treballant amb la mateixa il·lusió de sempre per difondre aquesta tradició tan arrelada a Sabadell i a Catalunya.