L’Agrupació de Pessebristes de Sabadell inaugura la mostra de diorames

Aquest diumenge s’ha inaugurat la 45a exposició de pessebres a Sabadell. Com cada any, el local de l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell ha estat el lloc escollit per fer l’acte de presentació. Abans de poder observar els diorames, el president de l’entitat, Francesc Bartolomé ha fet una explicació del principal eix temàtic d’enguany: els viatges.

Clàssics i imaginatius

“L’exposició és un viatge pel món. Tant el real, amb indrets l’Orient Mitjà, el Marroc o llocs més propers a la nostra realitat, com més imaginatiu en funció de l’artista”, ha expressat Bartolomé. Al costat de cada pessebre s’hi podrà trobar una nota explicativa de l’escena. L’exposició té diorames actuals i imaginatius, però també n’hi ha de clàssics. “Entenem la mostra com una activitat artística i rerefons de la tradició cristiana”, ha explicat el president. Per aquest motiu, dos pessebres compten amb plafons que expliquen quin relat religiós s’hi mostra.

Moment dolç

El pessebrisme viu un bon moment. Bona mostra d’això, és el reconeixement de patrimoni cultural que ha rebut per part de l’estat. Així ho ha explicat Ramon Albornà, president de la Federació Catalana de Pessebristes: “Ho hem aconseguit nacionalment i ara volem fer un pas més. Per això impulsarem una candidatura a la UNESCO per mirar d’obtenir el reconeixement de bé immaterial, les sensacions són bones”.

Segons l’entitat, en aquesta edició es podran observar una 40a de diorames. D’aquests, una de les principals novetats és l’elaborat per l’agrupació de Tavèrnoles, entitat convidada a la mostra. Els pessebres ja es poden visitar a l’Acadèmia Catòlica, al número 30 del carrer de Sant Joan.