La Coral Belles Arts, 50 anys d’identitat sabadellenca

Bach: Oratori de Nadal. Laia Prat, soprano. Montserrat Bertral, mezzosoprano. Carles Prat, tenor. Xavier Mendoza, baix. Cor Ciutat de Mataró, Coral Regina de Manlleu, Coral Belles Arts de Sabadell. Orquestra Barroca de Barcelona. Jordi Lluch. Teatre de La Faràndula. 4-12-22.

En un cap de setmana de celebracions d’efemèrides rodones, diumenge a la tarda una Faràndula gairebé plena va acollir el concert de commemoració del 50è aniversari de la Coral Belles Arts. Una celebració posposada per la pandèmia i les normes de protecció, que es va celebrar aplegant dues corals més dirigides per Jordi Lluch: la Regina de Manlleu i el Cor Ciutat de Mataró que, juntament amb l’Orquestra Barroca de Barcelona, van oferir una selecció de l’ Oratori de Nadal BWV 248 de Bach a partir de les cantates I, III i VI i la simfonia de la cantata II.

A partir d’instruments d’època i criteris històricament informats, Lluch va aconseguir una interpretació honrosa, prou equilibrada i que destil·lava estudi i preparació amb resultats molt satisfactoris que van superar les expectatives. Al marge dels obligats de les àries en el cas del violí o l’oboè, en la vessant instrumental cal destacar el caràcter pastoral de la Simfonia de la Cantata II en el diàleg entre violins i oboès, i la intensitat de colors en alguns cors reforçats de timbales i trompetes, de sonoritat present però no aclaparadora. En el vessant vocal cal aplaudir la conjunció i l’afinació de les tres corals pel bon rendiment global, l’efectivitat del cant i el punt de sensibilitat, també en passatges de major dificultat textural com el Lasset uns nun gehen gen Bethlehem de la Cantata III amb el moviment contrari de veus aparellades i el contrapunt de violins i fustes.

El quartet solista va arrodonir amb solvència les seves particel·les, particularment llarga la del tenor Carles Prat i, especialment belles les de les sabadellenques Laia Prat i Montserrat Bertral, que van confirmar la seva adequació a l’estil i un bon sentit de l’ornament, amb una línia elegant i capacitat de projecció.

Enhorabona, per tant, a la gestió de les entitats i del teatre municipal per programar un acte com aquest, que va comptar, a més, amb un programa de mà prou detallat i la projecció dels subtítols. El parlament previ d’una de les coristes de la Belles Arts va resumir la trajectòria d’una entitat ja històrica de la ciutat que, amb iniciatives com aquesta, contribueix a una activitat cultural que segueix posant la marca Sabadell al mapa musical català de manera significativa.