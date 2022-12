El Diari de Sabadell amplia els seus horitzons amb nous canals pensats per als sabadellencs i vallesans. Des d’avui, els lectors del Diari poden accedir a quatre nous suplements, que fan el salt del paper a la web. Es tracta d’A Taula, Cases, Família i Nens i Motor, dedicats a la gastronomia, la situació immobiliària, l’educació i l’automoció, respectivament. Amb la mateixa vocació que sempre hem tingut, informar des de Sabadell i per als sabadellencs, volem oferir informació de proximitat sobre àmbits destacats de la ciutat i la comarca.

A banda, la nostra vocació és i ha estat arribar tots els racons del Vallès. Per això posem en marxa una nova newsletter setmanal, HolaCastellar!, centrada l’actualitat i la vida dels castellarencs.

A Taula, pensat per als gourmets

A Sabadell s’hi menja molt bé. A Taula és el nou portal per informar la gran oferta de restaurants a la ciutat i per oferir propostes de qualitat als lectors més sibarites. També parlarem de les darreres tendències culinàries i d’on comprar productes de proximitat, sense oblidar els nostres mercats de referència. Posarem cares als xefs de la ciutat i la comarca i descobrirem les millors receptes per fer a casa.

Cases, l’actualitat immobiliària a un clic

Sabadell és una de les ciutats amb més activitat immobiliària del país. Un sector en constant creixement que serà analitzat en el nou portal Cases, on trobareu les tendències de compra i de lloguer i qüestions cabdals com l’estat de les llicències d’obra i la rehabilitació d’edificis. Així mateix, no us perdreu la secció ‘Cases de somni’ visitarem les cases més singulars de Sabadell, obres d’arquitectes reconeguts o rehabilitades pels despatxos d’arquitectura sabadellencs.

Família i Nens, el racó per als més petits

A l’escola i a casa, i ara també al Diari. Tota l’actualitat sobre les escoles i nous models d’ensenyament, plans en família i consells de criança els trobareu a Família i Nens, un espai per acompanyar els més petits de casa, els nens i adolescents, en totes les etapes de creixement.

Motor agafa embranzida

El portal Motor no hi podia faltar en una ciutat amb una gran tradició automobilística. Allà hi trobareu les últimes novetats en vehicles i motocicletes, dades del mercat de l’automoció, passant per reportatges fins al seguiment dels diversos pilots que té la ciutat arreu del món.

Una nova newsletter: HolaCastellar!

El lema del Diari de Sabadell és: “El diari de sempre al servei dels sabadellencs i vallesans”. Complint amb aquesta premisa, posem en marxa una nova newsletter setmanal HolaCastellar! perquè puguis rebre totes les claus de Castellar del Vallès al teu correu electrònic. D’aquesta manera, el Diari amplia la seva oferta que ja tenia fins ara amb el Bon Dia Sabadell. Castellarencs, si us hi voleu subscriure, feu clic aquí.