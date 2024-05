Óscar Cano valora l’empat davant el Nàstic com a agredolç

El CE Sabadell seguirà en descens una setmana més, però igualat a punts amb el Sestao River, que marca la permanència. Només el tercer gol encaixat a l’últim segon a Las Llanas fa que el conjunt d’Óscar Cano no hagi acabat la jornada 34 fora de la zona de perill. Els arlequinats van empatar davant el Nàstic a la Nova Creu Alta en un combat nul (0-0). El tècnic, no obstant això, va valorar positivament la feina feta pel seu equip tot i que lamentava no sumar els tres punts: “em deixa un gust agredolç perquè necessitàvem la victòria, però també és positiu haver deixat la porteria a 0 i aconseguir que no ens generessin cap ocasió”.

Cano va sorprendre d’inici amb la presència de Vladys i Baselga com a titulars. L’objectiu de l’entrenador arlequinat era “tenir major amenaça dins l’àrea” i també “alternatives en el joc per si la pressió del Nàstic era més alta i havíem de jugar directe”. Més enllà del resultat, la nota negativa va ser el canvi obligat de Carles Salvador. Tot i que sembla que només va ser un ensurt, el tècnic també va assenyalar aquesta malastrugança de l’equip en l’apartat físic. “No m’agrada queixar-me, però és increïble. Tenim a Moyano amb molèsties, Abde que ha entrenat un dia i ha hagut de jugar, Toni Herrero també ha demanat el canvi… les lesions ens han condicionat molt, però sempre ens sobreposem”.

“Estic convençut que competint així ens salvarem”

L’entrenador arlequinat, no obstant això, va voler fer una crida a l’optimisme: “estem un punt més a prop de la permanència i amb això ens hem de quedar. És una categoria molt igualada i estic convençut que competint així ens salvarem”. Per quedar-se amb altres factors positius, el primer, els 7528 aficionats que van acolorir la graderia. Sobre l’afició, Cano va destacar l’ànim i suport que els estan donant en tot moment. “Durant tota la setmana, a l’entrenament del dissabte i al partit han vingut amb un ànim extraordinari i amb ganes d’ajudar. L’únic que els puc dir és que seguirem deixant-nos la pell per aconseguir la permanència”.

I el segon, l’estrena de Pau Fernàndez a la Nova Creu Alta. El jove lateral va jugar els últims minuts i fins i tot va deixar una arrencada de les seves que va provocar un córner. “Hem vist que per dins era impossible i volíem tenir un jugador amb capacitat d’u contra u per fora. És excessivament jove per les circumstàncies que estem vivint, però això pel tipus de persona que és li vindrà molt bé com a aprenentatge. Tenim moltes esperances posades en ell i a poc a poc tindrà més presència al primer equip”.