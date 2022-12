Decathlon City Sabadell amplia la seva botiga al centre de la ciutat

Decathlon City Sabadell va inaugurar dilluns passat, 12 de desembre, l’ampliació del seu establiment, amb més metres lineals. Entre els esports que més creixen hi ha els de muntanya, fitness i la natació.

L’ampliació de la botiga City Sabadell respon al ferm compromís de Decathlon, com un dels actors fonamentals de l’ecosistema esportiu del país, per adaptar-se a les noves necessitats dels esportistes de la zona, i brindar-los així una nova experiència omnicanal de compra única. La directora Tania Krasnyak afirma “estem molt emocionats de poder donar resposta a les demandes que els sabadellencs ens han fet arribar des que vam començar la nostra història a la ciutat el 2017. Avui és per nosaltres motiu d’orgull poder materialitzar aquest projecte d’ampliació on l’oferta de solucions esportives es multiplica per dos i amb què volem millorar la vida de les persones a través d’una vida activa en què es puguin compartir experiències i valors a través de l’esport”.

Amb la nova botiga es duplica la superfície comercial i els clients tindran a la seva disposició més de 150 disciplines esportives disponibles, a la botiga física i canal en línia. Krasnyak explica que l’oportunitat d’oferir més respostes, no només en productes sinó també en serveis associats a la pràctica de cada esport des del centre de Sabadell es deu “al nostre interès per conèixer i adaptar-nos a les expectatives de les persones que estan al nostre entorn i ens visiten cada dia”. Un dels nous serveis nous que incorpora la botiga és la reparació de bicis exprés.

Així doncs, després d’aquests de 5 anys, l’establiment de la Rambla “escriu una nova pàgina”, aprofitant l’ocasió per reforçar l’equip amb la incorporació de nous treballadors i col·laboradors “plens d’il·lusió per continuar ajudant i inspirant a través de l’esport”.