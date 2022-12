La màgia de Nadal ens permet superar els obstacles

Sovint, al llarg de la nostra vida apareixen pedres en el nostre camí; inconvenients que no ens permeten arribar fàcilment al nostre destí. No obstant això, el que ens defineix com a persones és si som capaços de saltar aquestes pedres i aconseguir el que ens proposem. Aquesta és la moralina que s’extreu de l’espectacle La Nit més Màgica, dirigit per a infants d’entre 1 i 3 anys, de la nova companyia teatral Anima Theatrum, de l’intèrpret i educadora Montse Penas, amb més de 20 anys d’experiència en el sector.

L’obra ha estat present en el programa de Nadal de Sabadell. De fet, desenes de persones van poder gaudir de l’espectacle tant dimarts com dijous passat, a la biblioteca de Can Puiggener i a la biblioteca dels Safareigs, respectivament.

Conte teatralitzat

La Nit més Màgica és un conte teatralitzat en què una folleta, anomenada Pandereta, ha estat escollida per repartir regals a tots els infants del món. Ella està il·lusionada, però molt nerviosa; no li acaben de sortir les coses com a ella li agradaria. De fet, li surten mil imprevistos, però intenta sortir-se’n sense donar-se per vençuda i sense perdre el somriure. La màgia de Nadal ajuda a impulsar aquesta determinació.

En definitiva, la perseverança per aconseguir els objectius proposats, la superació per no rendir-se mai, la passió per allò que volem realitzar, la generositat entre individus i la resiliència envers qualsevol situació, són els valors més importants que desprèn el conte.

Bona resposta de les famílies

La coordinadora de La Nit més Màgica, Montse Penas, assegura que les famílies acaben satisfetes un cop veuen l’espectacle. “Els infants no desconnecten i segueixen tot el conte. A més, els pares i mares sempre ens diuen que els ha agradat el conte. Això ens omple de satisfacció i ens encoratja a seguir endavant”, indica.

La Nit més Màgica és un espectacle que s’ha dut a terme a diferents teatres i biblioteques de Catalunya al llarg dels seus cinc anys de recorregut. Centenars d’infants i les seves respectives famílies han pogut gaudir, doncs, de la història de superació de la Pandereta.

Anima Theatrum, el nou projecte de Montse Penas

La barcelonina Montse Penas, amb més de 20 anys d’experiència en el sector del teatre i l’educació, ha creat recentment Anima Theatrum, una nova companyia de teatre que gestiona diferents espectacles familiars, com és el cas de ‘La Nit més Màgica’.

Altres contes d’Anima Theatrum són ‘El drac que volia ser princesa’; ‘Andròmeda, l’astrofísica’; i ‘Les quatre estacions del petitó’. Pel que fa a obres de teatre, disposa del ‘Somni Pirata’ i ‘El secret de les Bruixes’. I, finalment, “la joia de la corona”, segons Penas, és ‘80 anys sense ella’.