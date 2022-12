Esther Martínez, ‘influencer’: “He acceptat que no puc agradar a tothom”

La sabadellenca Esther Martínez és una reconeguda influencer que fa publicacions a Instagram sobre la vida familiar. En aquesta xarxa social, en què té més de 150.000 seguidors, pretén donar diferents pautes pedagògiques a pares i mares en l’educació dels seus fills.

Per què vas decidir començar amb el compte d’Instagram @Estoreta?

El projecte d’Estoreta va començar l’any 2015. Per circumstàncies de la vida, vaig decidir obrir un blog casolà a través del qual publicava temes d’educació i de decoració d’habitatges. Jo era mestre i em feia il·lusió compartir els meus coneixements. Al principi no tenia cap intencionalitat de guanyar-me la vida amb això, però a poc a poc vaig anar creixent en seguidors. Ja cap al 2017, aproximadament, em vaig adonar que podia viure d’Instagram si professionalitzava el meu compte.

Vas decidir deixar de ser mestre per dedicar-te plenament al teu nou projecte, doncs?

Sí, exactament. Va coincidir amb el fet que em vaig quedar embarassada i vaig demanar-me l’excedència. He anat construint la marca Estoreta i m’he anat guanyant la vida d’això, tot i que al principi em semblava que era impossible.

Quins continguts podem trobar a @Estoreta?

@Estoreta és un perfil d’Instagram on les famílies poden trobar molts continguts relacionats amb el món familiar: activitats i excursions per fer a casa o fora de casa segons les estacions de l’any, espectacles per veure en família, així com jocs de taula pedagògics per jugar plegats. Estoreta recomana joguines i peces de roba, i dona consells per decorar la casa. En l’actualitat, hi ha molts perfils que fan tot això, però fa uns anys Estoreta era l’únic que ho feia.

Quina resposta reps dels seguidors del compte?

Sempre m’he sentit molt agraïda, perquè el 90% del feedback que rebo és molt bo. Dono moltes idees per fer en família i moltes d’elles creuen que els meus consells són molt útils. Això sí, les xarxes també tenen la part fosca i, òbviament, tinc haters. He après a acceptar que no pots agradar a tothom; jo he d’estar tranquil·la amb allò que faig.

Et definiries a tu mateixa com a influencer?

El problema és que la paraula s’ha pervertit molt. El perfil d’influencer actual és una persona vividora, consumista i que només vol aparentar. Jo no soc així: m’ho he treballat molt. L’únic que intento és que el meu compte pugui incidir en millorar els hàbits de les famílies.

El futur d’Esther Martínez continuarà lligat a les xarxes socials?

Sincerament, crec que Estoreta algun dia s’acabarà, perquè tot es transforma. Hi ha possibilitat que Instagram vagi de caiguda com li ha passat a Facebook. Les xarxes m’han permès tenir flexibilitat horària i dedicar més hores als meus fills, però a la vegada són molt esclaves i t’obliguen a publicar contingut constantment per diferenciar-te de la competència. En els pròxims mesos decidiré si continuo amb Estoreta.