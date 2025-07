Crispació al sud de Sabadell: “La tensió és màxima i tenim molta por”

Els barris del sud de Sabadell viuen unes setmanes marcades per una sensació creixent d’inseguretat i malestar. Diversos veïns han denunciat una situació que consideren “insostenible”, amb episodis recents de baralles al carrer, robatoris, intimidacions, fins i tot persones amb armes blanques deambulant pels espais públics que han acabat derivant en una situació de foc obert. Aquest escenari ha generat un “clima de tensió ” que ha desembocat en batalles campals i dues nits consecutives d’enfrontaments i agressions. “Tot va esclatar perquè un dels nois va amenaçar un menor de 12, sumat a més fets delinqüencials, i això va ser la guspira de tot”, expressa un veí de la plaça de Castelao.

Fonts veïnals apunten que els darrers fets ocorreguts generen “un deteriorament progressiu de la convivència” i temen que algunes accions escalin en els pròxims dies. “La tensió és màxima i tenim molta por” apunta un dels veïns de carretera de Barcelona. Denuncien que determinades actituds i comportaments “generen problemes constants”.

Les veus coincideixen en el diagnòstic. “El barri ha esclatat perquè hi ha gent que ja està farta de les injustícies. No podem deixar campar la delinqüència”, expressa una veïna de La Creu de Barberà, testimoni de la batalla campal, que prefereix mantenir-se en l’anonimat. “Cal replantejar lleis i ser durs amb els qui no ho fan bé”, assenyala un altre veí, en Paco Vilaró.

Llistat de peticions urgents

Residents de la zona han elaborat un llistat de peticions urgents que han adreçat a les administracions locals i als cossos de seguretat on reclamen més protecció i prevenció. De moment, l'escalada dels últims dies ha canviat l'agenda política, portant la qüestió fins als despatxos de Sant Roc.

Entre les principals demandes que el veïnat ha fet arribar a les administracions destaquen una sèrie de mesures concretes amb l’objectiu de millorar la seguretat i la convivència als barris. En primer lloc, es reclama un augment visible i regular de la presència policial, tant d’agents a peu com en vehicle, especialment durant els horaris considerats més sensibles. També s’insisteix en la millora de l’enllumenat públic, un factor que rebaixaria la percepció de risc.

Una altra de les propostes és la instal·lació de càmeres de videovigilància en espais estratègics, sempre dins dels límits legals, per prevenir conductes incíviques o delictives i facilitar la intervenció policial si calgués. En aquest sentit, el veïnat demana alhora la creació de canals de comunicació directes i àgils amb els Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal, per poder traslladar incidències. “Molts ja no ens atrevim a sortir quan es fa fosc. La gent gran té por, i les famílies comencem a evitar certs carrers. Així no podem viure, això no passava al barri”, afegeix una mare de Les Termes.