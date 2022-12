5 maneres d’aprendre i millorar el teu català

L’aprenentatge del català i la disponibilitat per usar-lo configuren un dels eixos fonamentals del Pacte Nacional per la Llengua, un projecte de país que defineix la voluntat del Govern de tractar els temes relacionats amb el català d’una manera dialogant i adaptada als temps actuals, incloent-hi els màxims agents polítics i socials possibles. I per aconseguir aquest objectiu, el Consorci per a la Normalització Lingüística hi té un paper molt important i estratègic, amb moltes més activitats de les que t’imagines.

Des de conèixer nova música i veure cinema fins a jugar a jocs de taula en català, o fins i tot, trobar amics amb qui conversar i passar-vos-ho bé plegats. A part de fer cursos de català per a adults, el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ofereix moltes més propostes que pots tenir en compte per practicar el català. De fet, el Consorci porta més de 30 anys facilitant l’aprenenatge de la llengua, amb 22 centres arreu de Catalunya i 146 punts d’atenció per tot el territori. És un agent clau pel país! No tens curiositat per saber què et proposa?

1. Apunta’t a un curs

Per aprendre i millorar el teu nivell de català, apunta’t a un curs. N’hi ha de tots els nivells: des de l’inicial A1, que s’adreça a persones que no coneixen l’alfabet llatí, fins al superior C2, per a persones que han d’utilitzar la llengua de forma excel·lent. Fins i tot hi ha un curs només centrat en el català oral, anomenat Ep! Escolta i Parla, que s’adreça a persones adultes no alfabetitzades o amb poc bagatge acadèmic, perquè puguin fer servir el català en les interaccions bàsiques de la vida quotidiana. En aquest cas, el curs s’ofereix de forma presencial però, en funció del nivell, també trobaràs cursos de modalitats en línia. Pots apuntar-te a un curs de català ben a prop teu perquè hi ha oferta formativa en els 22 centres de normalització lingüística de Catalunya.

2. Busca una parella lingüística

Si el que necessites és acostumar-te a parlar més fluidament en català pots participar en el Voluntariat per la llengua (VxL), un programa per practicar la llengua a través de la conversa. Formaràs part d’una parella lingüística juntament amb un voluntari, una persona que ja parla català habitualment i amb qui fareu trobades d’una hora a la setmana per parlar sobre el que vulgueu i on vulgueu. La participació en el VxL s’estableix durant un mínim de 10 setmanes, durant les quals comprovaràs com guanyes fluïdesa… i faràs amics! Les trobades del VxL poden ser presencials i també en format virtual. Si com a parella lingüística teniu dubtes o voleu propostes de temes sobre els quals podeu xerrar, podeu comptar amb el suport dels dinamitzadors del VxL.

3. Consulta la nova web de gramàtica

D’una forma visual i entenedora, tens a mà una única web que reuneix tots els continguts gramaticals sobre la llengua: l’ortografia i la fonètica, la morfosintaxi, el lèxic i la part textual. Gramàtica per aprendre català al CPNL és una pàgina pràctica i útil que està adreçada als aprenents dels cursos de català com a recurs complementari, perquè presenta el contingut segons el nivell de coneixements de cada alumne. També és un excel·lent compendi perquè qualsevol persona pugui resoldre els dubtes lingüístics fent-hi consultes a través de la cerca. Evidentment, està disponible com a eina per al professorat de català de qualsevol centre d’ensenyament. Consulta les animacions que trobaràs en l’apartat visual de cada nivell per esvair qualsevol dubte!

4. Aprèn tot jugant

No hi ha una forma més atractiva i potent que utilitzar el joc per aprendre. Tinguis l’edat que tinguis! Per això el programa Totjoc dona a conèixer tot el ventall d’oferta de jocs i joguines en llengua catalana. Només has de consultar el seu cercador, que aplega més de 1.000 referències de jocs, disponibles per a totes les edats i els gustos. Fins i tot també trobaràs en quines botigues els pots comprar. Tot jugant un joc de taula, per exemple, aprendràs català informalment i hauràs de posar en pràctica les quatre habilitats lingüístiques: parlar (amb els altres jugadors), llegir (per exemple, les instruccions), comprendre (les explicacions que doni un altre jugador) i, fins i tot, escriure (si la mecànica del joc ho requereix).

5. Diverteix-te en català

Escoltar grups de música que canten en català, d’arreu dels Països Catalans, o anar al cinema a veure pel·lícules originals, doblades o subtitulades en aquesta llengua són alguns dels recursos més habituals que s’utilitzen per aprendre i millorar un idioma a través de l’oci. I si vols aprendre en companyia de la família no et pots perdre la proposta del CINC, el Cicle de Cinema Infantil en Català que programa films infantils de reestrena, a preus reduïts i amb una àmplia distribució territorial per estendre l’oferta i el consum de cinema en català. Ja ho veus, per aprendre o millorar el català, el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) et proposa moltes opcions!