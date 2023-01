2022, l’any de la confirmació de Laura Andrés

Quan mira el 2022, Laura Andrés esbufega. Han estat 365 dies frenètics. Sense treva. “Ha sigut un any de confirmació, de saber que estic en un camí molt bonic i que em porta coses molt maques”, analitza en conversa amb el Diari. Dotze mesos viatjant arreu i exportant el seu talent.

Aquest any, l’artista sabadellenca ha tancat la gira europea iniciada el 2021, ha tocat per tot el continent, ha rodat un disc amb Beth Rodergas, ha girat el seu disc ‘Blanc’ i ha gravat i treballat en el nou projecte, Kintsugi, que es va estrenar el passat 10 de novembre. “És la meva pròpia música, el projecte central de la meva vida”, s’enorgulleix. “Quan els de Vueling em veuen, ja em saluden. He acabat agafant avions com qui agafa l’autobús”, explica amb un somriure sobre aquests darrers mesos.

“Això esgota molt, però és l’any de la confirmació com a pianista, amb un projecte propi. És l’any que he trepitjat amb fermesa”, reafirma. El reconeixement ha anat arribant, no només sobre els escenaris, sinó també en forma de guardons. Al març, va rebre el premi Enderrock. “Són peces que van confirmant que el que estic fent té tot el sentit del món”, celebra. “És el que diu el Francesc Miralles a l’Ikigai [llibre]: és com trobar el sentit de la vida, de la teva existència en aquest món. Això pot canviar, però ara mateix, tinc aquesta sensació de comunió”, relata. “Lluito molt, és molt dur, però al final compensa l’estímul vital que suposa”, resumeix.

Parlant amb ella, Laura Andrés transmet la sensació que es troba en un moment de serenor i maduresa. Curiosament, en l’any més internacional, s’ha retrobat també amb Sabadell. “He d’agrair-ho especialment al Pere Urpí. M’ha donat l’oportunitat de tocar moltíssim a la ciutat. Ha sigut molt bonic aquest retrobament. Vaig marxar fa molts anys i, més enllà de la família, no hi tenia cap vincle”. Actuar a la ciutat amb regularitat, diu, ha estat un regal.

“El que estic fent ja em fa molt feliç. Estic a prop de la família i això també és molt important”. De cara al 2023, evita donar pistes: “tornarem a parlar”, avisa. Serà un any en què desitja que “tothom tingui l’oportunitat de florir”, conclou amb l’incansable somriure.