David Astals: “El Miki em va ajudar a créixer, però si no treballo al màxim sé que no jugaré”

S’ha consolidat com a una de les revelacions de l’actual temporada. David Astals, amb un paper secundari les anteriors temporades, ha agafat un gran protagonisme en el Sabadell 22/23. De fet, el tècnic que li ha donat la gran oportunitat, Gabri Garcia, ja no hi és, una circumstància que el mateix futbolista de Poble Nou lamenta: “Em va doldre la seva destitució perquè va confiar moltíssim en mi. La veritat és que em va agafar per sorpresa i particularment, no esperava que fos després de Pamplona. De totes maneres, són coses que formen part del futbol quan els resultats no acompanyen”.

D’altra banda, la continuïtat de Miki Lladó com a màxim responsable té un component positiu per a David Astals. “El Miki em va ajudar a créixer com a futbolista i em coneix bé, però això no significa cap avantatge en aquest moment perquè si no treballo al màxim, sé que no jugaré”, ha dit de manera taxativa.

Sobre els primers canvis que s’intueixen amb el nou entrenador, David Astals també va ser prou clar: “Hem treballat intensament en defensa. També ens ha comentat que en les actuals circumstàncies, no arriscarem jugant des del darrere. A partir d’aquí, intentarem jugar el millor possible. El més important per aconseguir punts és millorar el rendiment a les dues àrees”.

No creu que el partit contra l’Athletic B es pugui considerar una final tot i ser un duel directe. “Hem d’afrontar cada partit amb l’únic objectiu de guanyar els tres punts. I diumenge tenim moltes ganes d’oferir a l’afició la primera victòria de l’any”. D’altra banda, va confessar que els seus dos desitjos per al 2023 és assolir la permanència i estrenar-se com a golejador al primer equip. “El primer gol li dedicaria al meu avi, que em v a acompanyar moltes vegades a entrenar”.

L’adeu de Montero

Preguntat per la baixa de Sergio Montero -la primera del mercat d’hivern-, David Astals ho va comparar amb “la situació que em va tocar viure a mi l’any passat. Es fa molt difícil. Em dol la seva marxa perquè és un amic i hem compartit moltes coses i penso que té un bon nivell, però a vegades passen aquestes coses. Li desitjo tota la sort, segur que li anirà bé”. Sergio Montero jugarà la resta de temporada en la Penya Deportiva Santa Eulàlia de Segona Federació i a les pròximes hores viatjarà en vaixell cap a Eivissa, el seu nou lloc de residència.