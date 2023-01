Sergio Montero obre el capítol de baixes del CE Sabadell en el mercat d’hivern

Primer moviment. Quan només fa 24 hores que s’ha obert oficialment el mercat d’hivern, el CE Sabadell ha confirmat la primera baixa. Ha arribat a un acord amb Sergio Montero per la rescissió del contracte i el migcampista de Ripollet ha acceptat l’oferta de la Penya Deportiva Santa Eulàlia d’Eivissa, del grup tercer de Segona Federació.

Sergio Montero ha viscut un retorn amarg al Centre d’Esports. Va ser el primer fitxatge de l’estiu i, de fet, i el club va utilitzar la seva imatge com a un dels referents de la campanya de socis. Però des del principi van aparèixer dubtes. A la pretemporada va ser dels jugadors amb menys protagonisme i la direcció esportiva li va plantejar una possible sortida a última hora. Sense gaire marge de maniobra, Montero va decidir quedar-se i intentar canviar la situació.

Ell mateix ho va confessar en una entrevista concedida al Diari de Sabadell. “No em rendiré, he tornat per complir el meu somni de jugar en el Sabadell”, va manifestar. Els desitjos no s’han fet realitat. Amb Gabri a la banqueta, només ha disputat un total de 71 minuts, 15 a La Nucía, en el seu debut aquesta temporada, i 56 a la Nueva Condomina, sortit com a titular en la rotació gegant que va fer el tècnic de Sallent.

Tot i venir avalat per l’actual màxim responsable de l’àrea esportiva, Jaume Milà, bon coneixedor de la seva trajectòria en el F. Base arlequinat, Sergio Montero no ha gaudit de les mateixes oportunitats que altres jugadors que, fins ara, han ofert un pobríssim rendiment. Marxa decebut i resignat. Ara intentarà reivindicar-se a les files de la Penya Deportiva, equip ubicat a la zona de play-off del grup III de Segona Federació, juntament amb el Teruel, Espanyol B, Valencia Mestalla i Manresa. El seu tècnic, l’experimentat Manolo González, ex del Badalona, el coneix a la perfecció.

Més baixes… i altes

Tot apunta que Sergio Montero serà la primera de diverses baixes. De fet, alguns jugadors ja es troben a la rampa de sortida, com poden ser Eudald Vergés, Àlex Gualda o Juan Delgado. El lateral esquerre, segons Mundo Deportivo, estaria molt a prop del Cornellà, però abans hauria de resoldre el seu contracte amb el seu autèntic club, l’Andorra. En el cas del davanter, s’uneix el seu desencís per no ser habitual amb les ofertes que li arriben de clubs de Segona Federació, que coneixen la seva capacitat golejadora en aquesta categoria. Delgado s’ha vist superat pel jove Pau Víctor en la lluita pel ‘9’. Més difícil seria la marxa de Dieste perquè té dos anys de contracte.

En contrapartida, el club també treballa per fer incorporacions. Ara mateix, ja té una plaça lliure després de la baixa de Sergio Montero. Les demandes principals passen per un porter, un central, un lateral esquerre, un migcampista de banda i un davanter. Podrien ser quatre o cinc fitxatges, tot condicionat també als recursos econòmics. Com va explicar el president Esteve Calzada a la Junta General d’accionistes, tenen oberts els dos escenaris: un amb el pressupost actual -això significaria un canvi de cromos amb les possibles baixes- o un més ambiciós que comptaria amb el suport del nou grup inversor i permetria aspirar a futbolistes de més nivell i qualitat. “Segur que hi haurà fitxatges, però no sabem en quines condicions”, va assegurar Calzada. Feina, doncs, per la direcció esportiva que encapçala Jaume Milà, en connexió directa amb el tècnic Miki Lladó.