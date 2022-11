Sergio Montero: “Ha estat dur, però vull demostrar que puc jugar al Sabadell”

Va ser el primer fitxatge. El club li va donar fins i tot un toc mediàtic considerable aprofitant el retorn d’un futbolista fet a l’obrador arlequinat. Sergio Montero podia representar l’exemple del nou projecte i el gir en la política esportiva. El de Ripollet, però, ha viscut una situació com a mínim atípica. Fins a la desena jornada no ha debutat amb la samarreta que més estima.

Com recorda aquells primers dies del retorn? Quan vaig rebre la trucada del meu representant dient que hi havia la possibilitat de venir a Sabadell vaig sentir una gran alegria, tant jo com la meva família.

Comença la pretemporada i és un dels jugadors que menys participa. Què pensa? Va ser un cop fort perquè jo estava molt il·lusionat i no entenia els motius. En els partits de lliga és diferent i ho puc acceptar, però la pretemporada precisament és per veure tothom i jo gairebé no jugava. La veritat és que va ser molt dur.

Va parlar alguna vegada amb el tècnic? No vam tenir cap conversació sobre aquesta qüestió.

Fins i tot li plantegen la possibilitat de marxar cedit abans de tancar-se el mercat. Allò com ho encaixa? Va ser un moment difícil, però jo crec que encara va ser més dur la situació viscuda durant la pretemporada perquè no vaig tenir l’oportunitat de demostrar res. Vaig decidir apostar per la continuïtat per una raó: d’ençà que vaig marxar, només tenia al cap tornar al Sabadell. Ara que ho havia aconseguit, no podia rendir-me tan fàcilment. Sabia que seria difícil, però estic lluitant per revertir la situació.

El tècnic, en diferents rodes de premsa, ha explicat que no era un problema d’actitud sinó que veia millor a altres jugadors? Jo respectaré sempre les decisions dels entrenadors. Penso que l’actitud era bona i puc entendre que altres jugadors del filial puguin entrar abans que jo perquè estan treballant molt bé i s’ho mereixen. De totes maneres, jo no vaig tenir les mateixes oportunitats.

Passen les jornades i ni un minut. Davant d’això, el futbolista s’enrabia o s’enfonsa anímicament? En el meu cas, més que enrabiar-se, m’ho vaig prendre com un motiu més de motivació, per entrenar fort cada dia, mirar de donar-li la volta a tot això i guanyar-me l’oportunitat que va arribar a La Nucía diumenge passat.

Va sortir més pressionat al camp? És cert que notes una mica més de pressió, per les ganes de fer-ho bé, i també la tensió del partit. Em vaig sentir bé. Llàstima del gol encaixat perquè ells es van tancar al darrere i va ser difícil trobar espais. Em quedo amb les bones sensacions.

I ara què? Gabri ha insistit sobre la gran competència que existeix en la seva posició. És cert, en la plantilla tenim jugadors d’un gran nivell en la zona d’atac. Està clar que s’ha de lluitar el lloc en cada entrenament, però penso que si hagués gaudit de les mateixes oportunitats, estic convençut que hauria tingut un bon rendiment.

L’afició arlequinada recorda el Sergio Montero que brillava i desbordava al juvenil. Encara és possible veure’l al primer equip? És un altre nivell i una altra pressió, però confio en les meves possibilitats i sé el que puc fer. El meu gran objectiu és jugar amb el Sabadell.

Després del debut a La Nucía, ara el següent pas seria fer-ho a la Nova Creu Alta. De fet, ja va debutar en l’última jornada de la 17/18 amb Seligrat contra el Lleida. Sí, però aquella situació no té res a veure amb l’actual. No té cap paral·lelisme. Llavors jo estava al juvenil i va ser anecdòtic. Ara formo part del primer equip i vull demostrar que puc jugar.

Què pot passar en el mercat d’hivern si continua sense minuts? No ho sé. No vull ni pensar-hi. Queden dos mesos i el meu pensament és entrenar fort i aprofitar les oportunitats que es presentin. Jugar a La Nucía em dona més força i estic amb moltes ganes que arribi el pròxim partit.

Com veu l’evolució col·lectiva d’aquest Sabadell. Ens haurem d’acostumar a viure diferents versions? Som un equip molt jove i hem d’aprendre dels errors. Penso que cada vegada som més fiables i això es veu als entrenaments. Anem a mort amb la idea de joc del míster i estic segur que millorarem i farem bons partits.

Amb Sergio Montero de protagonista? Jo ho intentaré tot per estar sobre la gespa. Soc exigent i sé quan estic bé o malament. Només demano oportunitats. Vaig apostar per tornar al Sabadell i vull demostrar que tinc nivell per jugar aquí.