On puc deixar l’arbre de Nadal a Sabadell?

El Nadal acostuma a omplir les cases de llums i colors, amb decoracions especials per viure la festivitat amb alegria. Pessebres, tions, arbres i flors de Nadal presideixen els àpats nadalencs a les llars. Però, què fem amb tot aquest material quan el Nadal ja és història?

Malgrat que no s’ha engegat cap iniciativa concreta en aquesta sentit a Sabadell, igual que en anys anteriors, els sabadellencs que no vulguin guardar l’arbre a casa tenen alternativa. L’arbre de Nadal és considerat com a voluminós i, per tant, és susceptible de ser retirat pel servei de retirada sempre que es truqui prèviament per avisar. En aquest sentit, els exemplars també es poden dipositar per part dels particulars a la deixalleria.

Fonts d’Smatsa, empresa concessionària de la neteja viària i recollida de residus a la ciutat, adverteixen que els elements nadalencs es poden portar als punts blaus, però no al mobiblau (deixalleria mòbil) ni a les minideixalleries. L’objectiu és evitar imatges com la d’aquesta setmana a Sabadell, amb un arbre abandonat al bell mig del carrer, en ple centre.

Alternatives en altres ciutats

En d’altres ciutats catalanes, s’han presentat iniciatives específiques per afrontar el moment de desprendre’s dels arbres. A Barcelona, l’Ajuntament ha instal·lat 227 punts de recollida d’arbres de Nadal als 10 districtes de la capital catalana que estaran operatius fins al 17 de gener.

A Tarragona encara han anat més enllà. El consistori espera recollir prop d’una setantena d’arbres naturals utilitzats pels veïns durant les festes i reciclar-los. En el marc de la campanya ‘Dona una segona vida al teu arbre’, el centre comercial Parc Central habilita un punt de recollida, perquè la població puguin dipositar aquella vegetació natural que ja no vulgui. Una vegada finalitzada la campanya el pròxim 20 de gener, tots els arbres recollits seran traslladats al viver municipal, on es farà un cribratge entre els que reuneixen unes bones condicions per ser replantats i els que no. En el segon cas, s’utilitzaran per fer compost que es destinarà per mantenir els parcs i jardins de la ciutat.