El CE Sabadell ja té el primer fitxatge d’aquest mercat d’hivern

El Centre d’Esports Sabadell ha fet oficial aquest dimecres l’arribada a la Nova Creu Alta del jove jugador Ricard Pujol. El lateral esquerre, qui arriba provinent de la Ponferradina, és el primer fitxatge del conjunt arlequinat en aquest mercat d’hivern. Firma per aquesta temporada i una més.

Amb l’arribada de Ricard Pujol (1998), Miki Lladó reforça una de les posicions per augmentar la competència interna, en una demarcació, la del lateral esquerre, amb tres efectius –Pujol, Eudald Vergés i Juanmi Carrión–. Un overbooking que s’espera solucionar abans de cloure aquest mercat d’hivern amb la sortida de Vergés.

El jugador nascut a Castellví de Rosanes va formar-se al Cornellà, per després incorporar-se a l’RCD Espanyol, abans de fitxar per la Ponferradina. Pujol ha disputat 72 partits a l’antic grup 3 de la Segona Divisió B, entre els quals, el disputat vestint els colors blanc-i-blaus en la derrota del CE Sabadell a la Dani Jarque per 4 a 2, en la darrera jornada abans de la Covid-19. Miki Lladó incorpora un jugador amb experiència al futbol professional, ja que tot i la seva joventut, Pujol ha jugat divuit partits amb la Ponferradina.

Pelayo i Juan Delgado s’acomiaden avui

D’altra banda, i pel que fa al capítol de sortides, aquest dimecres serà el torn de Pelayo Suárez, que posarà punt final a la breu etapa al vestidor arlequinat després d’arribar aquest mateix estiu procedent de la SD Logroñés, on jugava cedit per l’Sporting de Gijón. El jugador asturià ha jugat onze partits amb la samarreta arlequinada, amb un total de 811 minuts. Pelayo jugarà fins a final de temporada amb el Rayo Majadahonda.Qui també podria fer les maletes és Juan Delgado, tal com va avançar Ángel García. El seu destí serà La Nucía.