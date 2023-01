On i quan es produeixen els accidents de trànsit a Sabadell?

Cap de setmana sinistre. Divendres, Sabadell va ser escenari del primer accident de la ciutat aquest 2023. Una nena de 13 anys i un conductor de 37 anys perdien la vida a la carretera de Bellaterra després d’un xoc frontal entre un cotxe i una furgoneta en un accident que a hores d’ara la Policia Municipal està investigant.

No ha estat l’únic sinistre que ha acabat amb la vida d’algunes víctimes. El conductor d’un ciclomotor, veí de Sabadell, també va morir ahir dilluns al matí en un accident a la B-142 a Santa Perpètua, segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT), en produir-se un xoc entre un camió i un ciclomotor. Els darrers accidents inverteixen la tendència positiva del 2021, que va tancar amb zero víctimes mortals a les carreteres de Sabadell.

El 2022, però, no va sortir tan ben parat. El darrer accident mortal a Sabadell va produir-se a la carretera de Mollet. Una parella que viatjava en motocicleta va morir en un accident frontal el passat mes d’octubre, després que un conductor (positiu en drogues) intentés fer un gir prohibit.

El 2022 trencava amb la dinàmica positiva del 2021, que no va deixar cap víctima mortal i també es va reduir l’accidentalitat al nucli de la ciutat: van haver-hi un 10% menys d’accidents respecte a l’any pre-pandèmia. En termes absoluts, van comptabilitzar-se 1.651 sinistres i quatre de cada deu van deixar un ferit a la carretera: 456 lleus i 25 greus. A espera de les dades policials definitives, el 2022 va tancar, almenys, amb la mort de la parella de motoristes, veïns de Cerdanyola del Vallès.

Presumpta temeritat del conductor

La policia investiga si en el sinistre de divendres, que connecta Sabadell per la Gran Via amb Bellaterra, hi va haver una actitud temerària per part del conductor del turisme. Segons han detallat fonts de l’Ajuntament, aquest home, que circulava en sentit sud i que va morir en el lloc dels fets, va fer un avançament i va envair el carril contrari, topant contra la furgoneta que conduïa un pare acompanyat de la seva filla, la menor de 13 anys desapareguda.

Ara, la investigació policial busca determinar si l’home hauria mantingut una picabaralla prèvia amb el conductor d’un tercer vehicle, al qual hauria intentat avançar, provocant el fatal accident que li va costar la vida a ell i a la menor de la furgoneta.

Tot i tractar-se d’una presumpta imprudència, alguns conductors han expressat que aquesta entrada a Sabadell “és un risc”. “Aquest tram és molt perillós, especialment quan plou i de nit que anem a les fosques”, assenyala el Sergi. “És una via d’entrada a Sabadell amb molta densitat de vehicles”, expressa en Larry, que considera que “la carretera és molt fosca, l’asfalt està desgastat”.

També la Laura Saez reclama que es revisi aquesta zona per millorar la seva seguretat mentre no acaben les obres del portal Sud. “La visibilitat és nefasta, i habitualment es produeixen col·lisions a l’entrada a Sabadell”, apunta. Però, es tracta aquesta via d’un dels punts negres de la ciutat?

El perfil dels accidents a Sabadell

Quan? Com? I, sobretot, on? El 2021, el gruix d’accidents de trànsit es va concentrar els mesos d’octubre (10,33%) i novembre (10,08%), on es van registrar dos de cada deu accidents de tot l’any, segons dades de la darrera memòria de la Policia Municipal. Per dies de la setmana, els principals sinistres s’han donat els divendres (18,62%) i dimecres (15,53%).

Les tardes concentren la majoria dels accidents (49,84%). La franja horària de les 14h a les 22h del vespre concentra sis de cada deu accidents lleus que van tenir lloc a Sabadell. El pitjor moment és la primera hora de la tarda, on pràcticament es produeixen dos de cada deu sinistres.

Pel que fa als llocs que concentren més sinistres, el districte del Centre és el principal (27,24%), seguit del districte 5 (19,51%), format pels barris de Gràcia, Can Feu, Can Gambús, els Merinals i la Serra d’en Camaró, i el districte 4 (14,88%), format per la Concòrdia, Can Rull, Can Llong, Castellarnau i Cifuentes.

Com a punts de més accidentalitat, segons les dades del 2021, destaquen el carrer Alcalde Moix amb Ronda Collsalarca, on es van registrar un total de set accidents durant l’any 2021; ronda de Ponent amb Carretera de Terrassa (6), carrer Alemanya amb Ferran Casablancas (6) i plaça Còrdova amb avinguda Estrasburg (6).