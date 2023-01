La Policia Municipal de Sabadell investiga si l’accident mortal de divendres al vespre a la carretera de Bellaterra va ser fruit d’una picabaralla amb un tercer vehicle. En el xoc van morir el conductor del turisme, de 37 anys, i una menor de 13 anys que viatjava en una furgoneta, que circulava correctament.

Els fets van passar a les 21.40 h, en un punt en què d’entrada a Sabadell hi ha un sol carril que més endavant es bifurca, mentre que de sortida n’hi ha dos. Segons han detallat fonts municipals a l’ACN, la policia manté la investigació oberta per esclarir els fets. Pel que fa al conductor de la furgoneta, pare de la menor i de 42 anys, continua a l’hospital Parc Taulí, on va ingressar en estat molt greu. Segons ha avançat la periodista Anna Punsí, es calcula que el cotxe que va impactar amb la furgoneta anava a 145 kms/h.

El conductor va envair el carril contrari

La policia investiga si en el sinistre, que va tenir lloc a la carretera BV-1414, que connecta Sabadell per la Gran Via amb Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) passant per l’aeroport, hi va haver una actitud temerària per part del conductor del turisme. Segons han detallat fonts de l’Ajuntament, aquest home, que circulava en sentit sud i que va morir en el lloc dels fets, va fer un avançament i va envair el carril contrari.

Just en aquell moment passava la furgoneta, que circulava correctament i en sentit Sabadell, segons les mateixes fonts. A conseqüència de l’impacte, que va obligar a tallar la via, van quedar ferits en estat molt greu el pare i la filla que viatjaven en la furgoneta. La menor va morir a l’hospital per les ferides de l’impacte.

La investigació policial busca determinar si l’home hauria mantingut una picabaralla prèvia amb el conductor d’un tercer vehicle, al qual hauria intentat avançar, provocant el fatal accident que li va costar la vida a ell i a la menor de la furgoneta.