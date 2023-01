El Gimnàs Municipal veu la llum al final del túnel

Finalment, i després de diversos mesos de tràmits administratius, el Gimnàs Municipal ja està plenament equipat per a la pràctica de la gimnàstica artística, culminant així un llarg procés que va iniciar-se a finals del 2021. Aquest dimarts, l’alcaldessa Marta Farrés, acompanyada de la regidora d’esports Laura Reyes, i la responsable de Sabadell Gimnàstic Club, Cristina Viñas, han reinaugurat l’equipament esportiu, ara ja amb tot el material necessari. “Estic contenta i tranquil·la. Finalment, tenim el material que necessitàvem”, ha celebrat Viñas.

Per arribar a tenir el Gimnàs en condicions òptimes, l’Ajuntament de Sabadell ha destinat prop de 196.000 euros. Amb l’actuació, no només s’ha fet possible la recuperació de l’espai sinó que també s’ha solucionat un dèficit, ja que fins ara a Sabadell no hi havia cap equipament públic condicionat per a aquesta disciplina. La disposició dels espais a l’edifici permetrà la pràctica de tots els aparells lligats a aquesta modalitat de la gimnàstica, tant en categoria femenina com masculina. La intervenció ha inclòs el condicionament del practicable de terra i la ubicació de barres d’equilibri, asimètriques, zona de salt, barra fixa, paral·leles, anelles i cavall amb arcs, així com els matalassos, trampolins i tot el material necessari per practicar els diferents exercicis.

En aquesta nova etapa, el Gimnàs el gestiona Sabadell Gimnàstic Club, que és l’entitat que va guanyar el procés obert per a la cessió de l’equipament. En aquest sentit, el plec de clàusules de cessió ja contemplava que l’Ajuntament adequaria la instal·lació atenent les necessitats del projecte esportiu que finalment s’hi portés a terme.