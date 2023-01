El 17 de gener és un dia especial per a Sabadell. Enguany, la ciutat recupera amb tota la força una de les festes populars més importants després de dos anys sense celebrar-se amb normalitat per culpa de la pandèmia. Sant Antoni Abat torna aquest dimarts als carrers, en una tradició que fa més de 150 anys que és viva a la ciutat.

Entre les edicions dels tres tombs hi ha la de l’any 1981, que es pot reviure gràcies a un vídeo publicat per Canalla Vallesana, una mediateca de continguts audiovisuals procedents de particulars del Vallès aficionats al vídeo i el cinema amateur.

Les imatges reflecteixen una societat molt diferent a la d’avui i una ciutat que més de quatre dècades després ha patit grans canvis. Tot i això, en poc més d’un minut es pot apreciar el valor de la tradició i la implicació dels sabadellencs.

El vídeo mostra el pas de la comitiva per la Gran Via i el carrer Vilarrubias, entre altres racons de la ciutat, amb protagonisme per a cavalls i carruatges, gossos i gent recollint els caramels i ben abrigada amb la vestimenta de l’època.

El recorregut d’aquest dimarts

Aquest dimarts, la passada i els tres tombs arrencaran a les 17 h, des del carrer de Francesc Layret. La comitiva es dirigirà cap a la carretera de Prats, l’avinguda de l’Onze de Setembre, la Via Massagué, la plaça de l’Àngel, el passeig de Manresa, el passeig de la Plaça Major, la plaça del Doctor Robert i la Rambla. Al final, la passada farà un gir a la Gran Via, per tornar a enfilar la Rambla i acabar, finalment, al passeig de Manresa.