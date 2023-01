Consulta els horaris i el recorregut de la passada de Sant Antoni Abat a Sabadell

El 17 de gener és un dia especial per a Sabadell. I encara ho serà més aquest any, ja que la ciutat recupera una de les festes populars més importants després de dos anys sense celebrar-se amb normalitat per culpa de la pandèmia. Sant Antoni Abat torna aquest dimarts. La tradició fa més de 150 anys que és viva a la ciutat.

La tradicional passada i els tres tombs arrencaran a les 17 h, des del carrer de Francesc Layret. La comitiva es dirigirà cap a la carretera de Prats, l’avinguda de l’Onze de Setembre, la Via Massagué, la plaça de l’Àngel, el passeig de Manresa, el passeig de la Plaça Major, la plaça del Doctor Robert i la Rambla. Al final, la passada farà un gir a la Gran Via, per tornar a enfilar la Rambla i acabar, finalment, al passeig de Manresa.

“Esperem que la participació sigui força nombrosa i que la ciutat tingui el privilegi de veure que encara hi ha entitats tradicionals que continuen ben vives en l’actualitat”, desitja la presidenta de la Germandat de Sant Antoni Abat Colla Vella, Sílvia Casajoana. Des de la Colla Nova, presidida per Noemí Torra, també s’augura una gran participació, i més tenint en compte que des de fa dos anys no se celebra la tradicional passada.

La celebració començarà a les 10 h, a la plaça del Taulí, on es farà la benedicció dels cavalls i altres animals domèstics.

D’altra banda, a les 11.30 h, a l’església de Sant Feliu, es farà la solemne celebració eucarística en honor a Sant Antoni Abat.