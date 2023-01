La cimera hispano-francesa celebrada aquest dijous a Barcelona ha despertat el rebuig de l’independentisme, que s’ha manifestat a la font de Montjuïc i a l’avinguda Maria Cristina per reivindicar que el procés és viu malgrat les proclames del govern espanyol. Des de primera hora, milers de persones han alçat la veu, coincidint amb la rebuda oficial del president del Govern, Pere Aragonès, a Pedro Sánchez i Emmanuel Macron.

La manifestació a la capital catalana ha comptat amb diversos representants de la política sabadellenca. Entre les entitats que hi han tingut cabuda, a més, hi ha Òmnium i l’ANC. La secretària nacional pel Vallès Occidental de l’Assemblea, Neus Alsina, ha celebrat que la resposta ha estat “magnífica” després que sortissin diversos autocars des de diferents punts de la comarca, com Sabadell.

A més, ha destacat que s’ha assolit l’objectiu d’evidenciar que “les pretensions de llibertat continuen ben vives” en una jornada marcada per l’àmplia presència policial. I ha afegit que s’ha aconseguit que la convocatòria fos unitària després que en les darreres cites “costés una mica més”.

Entre els representants de l’àmbit polític, l’alcaldable d’ERC a Sabadell, Gabriel Fernàndez, ha reivindicat que el procés continua. “Que ho sàpiguen Sánchez i Macron, i el més important: que ho sàpiga el nostre poble: estar units és l’única manera de vèncer”, ha manifestat en un vídeo publicat a Twitter.

🧔🏻🗣️ @GabrielFerDiaz: «Sóc a Barcelona amb bona gent de #Sabadell que m’acompanya a la concentració. Perquè #AquíNoSHaAcabatRes. Que ho sàpiguen Sánchez i Macron, i el més important: que ho sàpiga el nostre poble: estar units és l’única manera de vèncer». 🟨 #LAlcaldeDeLaGent pic.twitter.com/Y8vrRJUvWJ — ERC Sabadell #LAlcaldeDeLaGent (@erc_sbd) January 19, 2023

També ha estat present durant la jornada el líder de Junts per Sabadell, Lluís Matas, que s’ha manifestat al costat de la número 2 de la formació, Katia Botta, així com altres figures del partit com l’exconsellera sabadellenca Lourdes Ciuró.

❌ AIXÒ NO S’HA ACABAT

Si el ministre Bolaños volia crear un relat amb l’eslògan “el procés s’ha acabat” li demostrem que té un profund desconeixement de la realitat i que #laforçadelagent continua ben viva! #juntsxsabadell pic.twitter.com/UKMvi6hN75 — Junts per Sabadell🎗️ (@JuntsXSabadell) January 19, 2023

L’arribada del president espanyol i el seu homòleg francès ha estat precedida d’una sonora xiulada. Alguns manifestants han llançat paper de vàter a la policia que protegia la tanca que limitava la protesta i d’altres han escridassat alguns representants polítics, com el president d’ERC, Oriol Junqueras.