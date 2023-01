El PP de Sabadell critica la construcció de carrils bici a la ciutat

El Partit Popular de Sabadell ha criticat aquest divendres la construcció de nombrosos carrils bici impulsats pel consistori en els darrers anys que, segons la formació, “estan infrautilitzats i han generat moltes molèsties a la mobilitat urbana de Sabadell”.

A través d’un comunicat, la portaveu dels populars, Cuca Santos, ha lamentat que la construcció d’aquests espais ha comportat grans embussos en artèries com la ronda Ponent, rambla d’Ibèria o l’avinguda Concòrdia. “En molts casos, la creació d’aquests carrils bici han comportat l’eliminació de carrils per circular els vehicles i en altres casos llocs d’aparcament, necessaris per al dia a dia dels veïns i visitants que venen a Sabadell”, ha remarcat.

El grup municipal planteja entre les seves propostes electorals la construcció d’aparcaments subterranis en algunes places i carrers de la ciutat per facilitar la mobilitat en alguns barris, com els del nord, saturats per la manca d’espais on aparcar.