Les lesions deixen en quadre el Sabadell per viatjar a Calahorra

El mes de gener fa pujada pel Centre d’Esports. El balsàmic ‘7 de 9’ aconseguit amb Miki Lladó a la banqueta ha tingut el contrapunt negatiu amb les baixes que s’acumulen a la infermeria i les dificultats per concretar els fitxatges –Rubén del Campo està gairebé descartat després de la negativa del San Fernando a rescindir el contracte- en aquest complicat mercat d’hivern que tanca el termini el pròxim dimarts.

A les últimes hores s’han confirmat dues lesions. S’esperava la d’Ismael Athuman després de sortir del camp molt dolorit en la primera part davant l’Alcoyano. Les proves han confirmat que pateix un esquinç al turmell dret sense especificar el grau ni el temps de recuperació, però tot apunta a dues o tres setmanes com a mínim.

Cau Sergi Garcia

Molt més per sorpresa ha agafat tothom el contratemps de Sergi Garcia. El club ha anunciat un “trencament muscular al semimembranós” que també podria apartar el sabadellenc dels terrenys de joc unes jornades, tot depèn de la gravetat de l’estripada.

Tenint en compte que Adán Gurdiel, Joanet López i Alberto Fernández continuen el procés de recuperació i Àlex Sala cau per acumulació de targetes, Miki Lladó -només recupera a César Morgado– es pot trobar amb un panorama gairebé desolador per afrontar l’importantíssim partit de diumenge (17 hores) a La Planilla davant el Calahorra.

De fet, ara mateix només surten 16 futbolistes del primer equip -inclòs el jove Jaume Piñol- per integrar la convocatòria. Sembla evident que el tècnic haurà de recórrer al filial o juvenil per completar una llista d’almenys 18 jugadors com ha passat en els dos últims duels.

Altimira: “Calahorra és una final”

Entre aquest embolic de baixes i la rumorologia del mercat d’hivern, apareix el duel de diumenge a La Planilla, el primer de dos desplaçaments consecutius (el segon serà a Amorebieta). Sergi Altimira s’ha mostrat contundent: “ens ho prenem com una final i només ens valen els tres punts”.

El migcampista de Cardedeu, que ja es troba al cent per cent físicament, admet que “ens trobarem un escenari complicat, per l’estat del camp i la situació del rival, però hem de sortir per la victòria perquè ho necessitem”. El fet que el Calahorra estigui ensorrat al fons de la taula no creu que sigui un motiu per refiar-se: “Això és un tema psicològic. Ells ja no tenen res a perdre i hem d’estar preparats, sobretot per aguantar els primers minuts”.

Sobre el canvi que ha fet l’equip amb Miki Lladó a la banqueta, explica que “té les idees molt clares i ens hem focalitzat en l’aspecte defensiu i ser més pràctics, però no podem oblidar que una de les nostres virtuts és quan tenim la pilota i treballarem per millorar en atac i generar més situacions de gol”.