De ser una coneguda marca de supermercats a vendre vi i cava a tot l’Estat

L’empresa familiar sabadellenca Vinalium s’ha anat transformant al llarg dels seus més de 40 anys d’història. De l’any 1982 fins a l’actualitat, la companyia ha passat de ser una coneguda marca de supermercats d’abast local, anomenada Tic Tac, a ser una firma de botigues especialitzades en el negoci dels vins, destil·lats, caves i cerveses artesanes amb presència a tot el territori espanyol i a França.

Un dels artífexs d’aquesta evolució és el sabadellenc Daniel López, membre de la segona generació de l’empresa (el seu pare Heladio López va ser-ne el fundador), de la qual ara és el gerent. “El creixement de Vinalium ha sigut continuat i estem segurs que la companyia encara té molt futur al davant. A més, tenim clar quins són els nostres orígens i n’estem orgullosos”, detalla el dirigent.

Els orígens, l’any 1982

Tot va començar al carrer de Sant Vicenç de Sabadell. Heladio López va decidir obrir-hi un supermercat l’any 1982. Davant l’èxit que va tenir, l’emprenedor va decidir obrir-ne un segon a una altra ubicació de Sabadell i al cap de pocs anys ja en tenia vuit a la ciutat, i quatre més a altres localitats catalanes. Els supermercats, que rebien el nom de Tic Tac, van acabar sent líders a escala local fins a finals del segle XX. “Hi ha gent que encara coneix l’empresa pel nom de Tic Tac”, diu, com a curiositat, Daniel López.

El 1998, però, la direcció de l’empresa va decidir vendre els supermercats Tic Tac situats a Sabadell a Sorli Discau. La companyia sabadellenca, doncs, només es va quedar amb els de fora de Sabadell. Tanmateix, cinc anys més tard, ja amb Daniel López al capdavant, l’empresa va decidir apostar per les botigues especialitzades en vins, caves i destil·lats, i deixar els supermercats definitivament. Així es va crear Tic Tac Drinks, que va acabar dient-se Vinalium a partir del 2009. Des de llavors fins ara, l’empresa ha crescut de forma exponencial i ara compta amb 108 botigues repartides per tot l’Estat (3 d’elles es troben a França): 88 de les quals són franquiciades i la resta són pròpies.

Aposta per la cervesa artesana i els vins propis

La companyia està fent sobretot una aposta per la cervesa artesana (ha adquirit l’empresa madrilenya dedicada al comerç de cervesa artesana Labirratorium) i pel vi propi. “No tenim bodegues d’elaboració, però sí tenim acords amb bodegues de confiança. Els nostres enòlegs decideixen l’elaboració, l’emmagatzematge i l’embotellament. Volem potenciar aquesta línia de negoci”, apunta López.

Tot i els continus avenços de Vinalium, el 2022 no va ser un any de creixement tal com s’esperava. “El 2020 i el 2021 l’hostaleria va estar molt castigada per les mesures per evitar contagis de Covid-19. Això va fer que augmentés el consum de vins i destil·lats a les llars i, per tant, Vinalium es va veure beneficiada. El 2022 ha estat un any gairebé sense mesures i el consum s’ha tornat a equilibrar”, explica el dirigent de la companyia.

No obstant això, les perspectives de cara aquest 2023 són optimistes i Vinalium vol recuperar la velocitat de creuer que duia un any enrere. L’empresa familiar sabadellenca pretén obrir noves botigues a capitals de província de l’Estat i estudia obrir-ne també a alguns països europeus. “Tenim estudis per analitzar si ens podem expandir a Alemanya, Romania i Eslovàquia”, conclou Daniel López.