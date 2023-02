TRANSDERMAL és la nova teràpia sota pell amb complements hormonals bioidèntics que incorpora el C.I.R. de Policlínic Sabadell. Es tracta de l’aplicació subcutània de productes d’origen vegetal que simulen el comportament hormonal de les nostres cèl·lules.

El tractament va destinat a aquelles persones (homes i dones) que a partir d’una edat comencen a notar canvis en el seu organisme que no haurien de ser acceptats com a normals.

Aquests canvis provoquen una situació de mal estar físic i emocional amb una fatiga i un deteriorament físic que es fa difícil de combatre amb els tractaments orals habituals.

Com és el tractament TRANSDERMAL?

El tractament consisteix en la col·locació ràpida i indolora d’un implant que allibera l’hormona biològicament idèntica a la humana i que el cos absorbeix directament i va alliberant en la quantitat necessària que requereix l’organisme, corregint les mancances hormonals de la manera més fisiològica possible.

El tractament és individualitzat per garantir les necessitats de cada persona així com el seu èxit.

Quines indicacions té el tractament TRANSDERMAL?

Amb aquest tractament obtenim una millora global de tot el cos. Deixant enrere problemes diversos tan difícils de tractar com són: la sequedat de la pell, l’insomni, l’esgotament, la tristesa, la inapetència sexual, etc.

Es realitza en consulta de manera ambulatòria i després de la visita mèdica es pot reincorporar a la teva vida quotidiana amb normalitat.

Cada tractament s’individualitza segons les necessitats de cadascú. Perquè dos pacients no són iguals i cadascú té els seus problemes concrets. Per això, és necessària una consulta i unes analítiques específiques que ens indiquen com poder, a través de les hormones bio idèntiques vegetals, millorar l’estat de salut de cada pacient.

Aquesta teràpia no només s’utilitza en aquells pacients que pateixen malalties, sinó que també és molt recomanable per aquelles persones que volen millorar aspectes de la seva vida donat que és necessari un balanç hormonal per a viure una vida saludable.

El Policlínic Sabadell, incorpora aquesta nova teràpia enfocada a la millora de la qualitat de vida de les persones i continua així incorporant els tractaments més punters que es fan servir actualment en medicina.

