La Crida: “El PSC no compleix les mocions aprovades al Ple de Sabadell”

La Crida per Sabadell denuncia que “el PSC no compleix les mocions aprovades al ple de tot el mandat”. La formació ha presentat una estadística aquest divendres en roda de premsa, i assegura que el Govern “vol obviar les aprovacions del ple intencionadament”.

En el que portem de mandat, que ja s’esgota en arribar als quatre anys, la formació alternativa assegura que ha presentat 28 mocions, la majoria de les quals han estat aprovades (22) i, només sis, rebutjades.

Però davant d’aquesta situació, la Crida lamenta que el grau de compliment de les mocions “ha sigut mínim”, tal com apunta la regidora Aurora Murillo, que acusa el PSC de no voler aplicar el que aprova el plenari, ja sigui presentat per un partit com per una entitat veïnal.

La portaveu i alcaldable de la Crida per Sabadell, Nani Valero, ha posat d’exemple una moció aprovada fa tres anys i que no s’ha executat perquè Sabadell se sumi a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP) amb l’objectiu de defensar i impulsar la titularitat i la gestió municipal de l’electricitat.

“Farà quatre anys que governen i no poden obviar la seva responsabilitat. Si el ple, amb majoria de vots, aprova que Sabadell necessita alguna acció, encara que al govern no li agradi l’ha de respectar. Sabadell no és del PSC, és de les veïnes que van decidir la composició del consistori”, assegura Valero.